Původně gotický kostel svatého Jiří v Semněvicích na Domažlicku, založený v roce 1356, byl barokně přestavěn v průběhu 18. století. Jednou ze zajímavostí, která určitě stojí za prozkoumání, je oltář chebského řezbáře Franze Stilpa osvětlený několika desítkami elektrických žárovek.

Barokní oltář osvětlený desítkami elektrických žárovek mají v kostele sv. Jiří v Semněvicích na Domažlicku. Některé jsou z počátku minulého století. Na snímku starosta obce Antonín Kolář | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Do kostela byla elektřina zavedena v roce 1910. Jednalo se o první stavbu v obci, která byla takto vybavena. Ve vsi byla elektrika do domů zaváděna postupně a kompletně elektrifikována byla až v roce 1929,“ říká kronikář Semněvic Milan Pepo.

„Osvětlení na oltáři nebylo dlouhá desetiletí využíváno,“ vysvětluje starosta obce Antonín Kolář. „Loni v létě jsme se rozhodli to vyzkoušet a zprovoznit. Zajímalo mě, jak to bude vypadat. Není to úplně běžná záležitost, že do barokního oltáře je přivedeno tolik světýlek. Symbióza starého a moderního světa je nádherně patrná a snoubí se tady dva časy,“ doplňuje starosta.

Barokní oltář osvětlený desítkami elektrických žárovek mají v kostele sv. Jiří v Semněvicích na Domažlicku. Některé jsou z počátku minulého století.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

A hned pokračuje ve vyprávění: „Po kontrole a konzultaci s elektrikářem jsme oltář znovu připojili do sítě a v srpnu poprvé rozsvítili. Vedení je původní a už neodpovídá dnešnímu standardu, proto nás elektrikář upozornil, že světýlka nemůžeme nikdy nechat svítit bez dozoru. Máme ale velkou radost, že to svítí.“

Část žárovek je původní

Až na několik byly žárovky funkční. Ty přepálené vyměnil starosta se svou paní za nové. „Prasklé byly asi jen čtyři. Ty ostatní jsou staré, některé snad i původní a svítí pořád pěkně. Původní žárovky z počátku minulého století se poznají podle baňky, které se tehdy foukaly a na jejichž vrcholu zůstávala taková špička skla po odstřižení natavené skloviny nůžkami. Také uhlíková vlákna jsou hodně zakroucená. Podle toho usuzujeme, že jsou to žárovky z raných dob dvacátého století. Do budoucna bychom ale elektriku rádi zrekonstruovali,“ plánuje.

Kostel je památkově chráněný, v současné době ve vlastnictví obce, na kterou ho církev převedla před dvěma lety.

„Jsme moc rádi, že kostelík ožívá, a naší snahou je kostel více zpopularizovat a otevřít nejen pro místní, ale i přespolní, kteří sem jezdí a třeba ještě nikdy nenakoukli dovnitř,“ upřesňuje starosta. „Pořádáme tady různé koncerty a akce nejen v adventní době, ale i během roku. Zároveň ale chceme, aby kostel nadále byl duchovním místem a sloužil svému původnímu účelu,“ doplňuje starosta.

Možné jsou prohlídky kostela, které po domluvě i se zajímavým výkladem zajistí místní kronikář Milan Pepo.