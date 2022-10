Více péče ale potřebuje přece jen Danielka. „Sama se neoblékne, občas se plazí, ale to jen výjimečně, i do sedu ji musíme posadit my. Aby mohla poznávat svět, musí tak u ní někdo neustále být. Pokud to nejsme my, moc nám pomáhají její sestřičky, které její onemocnění vnímají zcela přirozeně. Dávají na ni pozor, a pokud něco potřebuje, podají jí třeba hračku,“ vypráví jejich maminka. Danielka se navíc potýká i s hydrocefalem, tj. nadměrným hromaděním mozkomíšního moku v hlavičce, a má zaveden VP shunt – hadičku která jí pomáhá odvádět nadbytečnou tekutinu do břišní dutiny, kde se vstřebá.

Obce dál čekají na verdikt o letišti. Věří, že gigafactory tam nebude

Součástí péče o Danielku jsou i nejrůznější rehabilitace a terapie, které ji posouvají ve vývoji. „Chodíme na různé fyzioterapie, ergoterapie, hipoterapie a rehabilitace, cvičíme také doma,“ říká paní Iva. S manželem se ale zároveň snaží maximálně věnovat i Denisce a Dorotce, protože jsou si vědomi toho, že i ony potřebuji jejich pozornost. „Je to mnohdy opravdu těžké. Pokud bych měla říct, co nám Danielčino onemocnění do života přineslo, je to uvědomění si, že nějaké ‚už nemůžu‘ nebo ‚teď nemůžu‘ prostě neexistuje. Je až neuvěřitelné, jak silní jsou rodiče jakkoli nemocných dětí. Samozřejmě, že můžete být nešťastní a sáhnout si až na dno svých sil, ale nakonec se stejně musíte sebrat a radovat se z maličkostí, protože to dítě vás prostě potřebuje,“ dodává paní Iva. Jim samotným dodávají síly i sny malé Danielky. Ta totiž má přes všechno, s čím se potýká a čeho si je sama vědoma, dvě velká přání – jezdit na kolečkových bruslích a být baletkou.

Plusem pro rodiče je, že všechny tři děti chodí společně do jedné třídy v mateřské škole v Plzni. Danielčin další vývoj a možné pokroky po motorické stránce jsou ale nejasné. „Snažíme se s ní maximálně cvičit a dopřát jí terapie, které by ji mohly posouvat kupředu. Vše je ale neskutečně nákladné. Velmi jí například pomohl intenzivní čtyřtýdenní pobyt, kde denně cvičila TheraSuit metodou v tzv. kosmickém oblečku. Jenže tento pobyt stojí 130 tisíc, které nehradí pojišťovna. A ona by jej potřebovala absolvovat alespoň 3x do roka. Neskutečně si proto vážíme každé podpory. Pomáhají nám například i Dobří andělé, jejichž příspěvky šetříme na každotýdenní cvičení a různé zdravotnické pomůcky,“ popisují rodiče s tím, že si této pomoci nesmírně váží a není pro ně samozřejmostí.

Režisér Ondříček: Původní místa dala natáčení Krále Šumavy jiný rozměr

Pomáhat může každý

Pokud byste i vy chtěli pomáhat rodinám, v nichž se dítě, maminka či táta potýká se závažným onemocněním, můžete se také stát Dobrými anděly. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou výši příspěvku a začít přispívat. Nadace vaše dary rodinám odevzdá do posledního haléře a vy se díky svému Andělskému účtu můžete každý měsíc podívat, které konkrétní rodině jste pomohli.