V Soběslavi se v sobotu konal již desátý ročník soutěže historických automobilů. Akci pořádal Veteran Car Club Soběslav a dorazily na ni desítky historických vozidel: automobilů i motocyklů. Akce je zařazena do seriálu závodu Mistrovství ČR – Pohár historických vozidel AVCC AČR.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.