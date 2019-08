Rada města se při svém posledním jednání zaměřila na otázku povolování hostování cirkusů na městských pozemcích. Reagovala tak i na petici proti hostování cirkusů s drezurou zvířat, která se nedávno objevila mezi obyvateli Tábora.

Koordinátor komunikace s veřejností a médii Luboš Dvořák zmínil, že v současné době neexistuje žádný městský pozemek, který by byl pro hostování cirkusů vhodný. „Rada proto ukládá pověřenému pracovníkovi městského úřadu žádné povolení k hostování cirkusů na městských pozemcích nevydávat, a to až do odvolání,“ sdělil. Jak dále připomněl, cirkusy dříve městské pozemky využívaly. Jednou z takových lokalit byl prostor za Stop Shopem, jenomže kvůli zástavbě a pronájmu pozemků zde pro šapitó v současnosti již není místo.