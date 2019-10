V Telči zastaví speciální vlak. Připomene osudy československých legionářů

Zima i horko, zákeřný nepřítel, nedostatek jídla a oblečení, nulová hygiena a zdravotní péče. S tím vším se museli vypořádat dva legionáři František Komín a Antonín Strnad z Jihlavska, kteří před sto lety vlakem projeli podstatnou část Transsibiřské magistrály v Rusku. Jaké to bylo, si můžete udělat představu do 22. do 27. října na nádraží v Telči, kdy tam zastaví Legiovlak.

Legiovlak na nádraží v Třebíči. | Video: Deník/ František Vondrák