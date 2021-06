Lukáš Brožovský dělal 11 let plavání, proto byla jeho malba rekordmana Jana Šefla srdeční záležitostí. Těšil se, až ji sám sportovec spatří. Jenže mezitím ji jiní sprejeři zničili.

„To mi přeždímalo mozek,“ nemůže najít slova zklamání Brožovský. „Nešlo totiž o mě a mou práci. Tohle byla snad jediná malba, kterou jsem chtěl podpořit ústeckého reprezentanta v plavání, který se dostal jako jediný za posledních x let na olympiádu. Proto jsem si říkal, že tak hloupý nikdo nebude, aby přemaloval práci, která má být zástupnou vizuální podporou za všechny obyvatele Ústí nad Labem,“ dodal.

Ještě vás to zklamání neopustilo?

Na ničem mi u té malby nezáleželo víc, než aby ji mohl vidět naživo právě tenhle borec. Má smůlu.

Lukáš Brožovský nasprejoval obří portrét ústeckého plavce Jana Šefla. Jiní sprejeři ho takto po deseti dnech přemalovali..Zdroj: archiv Lukáše BrožovskéhokéhoZačala tím v Ústí válka mezi sprejery?

Já si celou dobu myslel, že jsme už v tomhle jako společnost pokročili. Osobně jsem ortodoxní sprejery vždycky respektoval a uznával. Dlouhých 8 let jsem si nedovolil na žádnou z jejich prací sáhnout. Pravdou je ale to, že tito lidé jsou ve svém oboru silně ortodoxní a nemají rádi, když jim někdo rozhrabe píseček.

A to je tedy štve a vy jste jim trnem v oku?

Ano, zároveň se se svými pracemi netajím a uvědomuji si nějaký přirozený vývoj společnosti. Graffiti už dávno není tabu jako dříve. Bohužel někteří to tak nemají a drží se starých zásad. Mě tohle nezajímá, chci pouze veřejnými malbami dělat radost normálním lidem. Tyhle represe chápu, když jsou ti lidé ještě mladí a rozumově nevyvinutí.

Na svůj facebook jste napsal: "Je mi jedno, že tu je tahle banda kreténů na mě zasedlá a přejíždí cíleně do týdne vše, co udělám." Znáte ty dotyčné? Proč to dělají?

Dělají to proto, že jim vadí, jak se se vším naprosto otevřeně prezentuji, jak osobně, tak pomocí sociálních sítí na internetu. Jsem pro ně chodící komerční kýč a jak by řekl ortodoxní writer, leštěnka. Bohužel v tomhle tady zaostáváme proti světu a zbytečně se brzdíme tím, že si každý hlídá svůj píseček a místo spolupráce tu lidé rádi rozsévají negativa místo toho, aby se aspoň trochu přiblížili pokrokovému zahraničí. Jsem sentimentálně založený temperamentní člověk a nestydím se s tím jít do světa. Vím, že to není dobrá taktika, ale já nechci taktizovat, chci být sám sebou.

A znáte vaše „protivníky“?

Většinu z nich znám. Teda hlavně jejich práce. I když vystupuji veřejně, nikdy si nedovolím nikoho z nich zmiňovat. To jsou nepsaná pravidla. I kdyby mě mučili, nikdy nikoho neprásknu.

Proto jste také napsal: "já měl k vám respekt a nechal vám všude vše rok, protože se držím nepsaných pravidel“?Tahle subkultura má mnoho nepsaných pravidel. Tyhle války "gangů" se vedly v dobách, kdy neexistovala žádná jasně stanovená legislativa proti tomuto vandalskému "umění". Lidé z oboru sami nevěděli, co a jak. Vedli proti sobě naprosto nesmyslně boje, které mohly končit klidně smrtí. Postupem času začali být lidé rozumově pokročilejší. Mnoho writerů se stavělo proti předsudkům společnosti a dřeli na tom, aby dokázali, že to nemusí být jen "měření penisů", ale začali si uvědomovat, že když se jedná o veřejné umění, měl by se brát ohled i na ostatní, se kterými koexistovali.

A jak je to konkrétně s tím rokem?

Není jasně dané, že by měla malba na legální zdi zůstat rok. Jde o vzájemný respekt a soudnost. Když jdu legálně sprejovat, musím mít soudnost a uvědomit si, na co mám a na co nemám. Tohle byla bohužel čistá provokace adresovaná přímo mně. Pokud bude takhle jednat každý v našem městě, pak se nemůžeme divit, že se nikam neposouváme.

Návrh Lukáše Brožovského, který upraví přemalovaného plavce.Zdroj: archiv Lukáše BrožovskéhokéhoNyní jste zveřejnil, jak by mohlo "kauza" plavec pokračovat. Zveřejnil jste kresbu, kde jste jejich nápis doplnil malbou černošského chlapce. Co to má přesně znamenat a zrealizujete ji?

"Kauza" bude pokračovat hned v pátek 18. července. Po vlně odporu ortodoxních fandů jsem si nechal den na rozmyšlenou, abych nereagoval zbrkle a prvoplánově. Trkl mě do hlavy nápad použít aktuálně jednu z nejvýraznějších postav dnešního meme světa. Jde o kluka, který si říká Khaby Lame a v podstatě si dělá na síti Tik Tok legraci z různých lidí, kteří natáčejí své naprosto zbytečné vylepšováky a ukazuje jim lehkost bytí, kdy stačí zůstat u klasických postupů. Například při krájení jablka. Tenhle kluk to umí tak skvěle jednoduše podat za pomoci jednoduché gestikulace a mimiky, že si získal obdiv u většinové moderní populace, která aspoň trochu sleduje meme svět. A proto jsem jeho gesto využil k zesměšnění někoho, kdo se x let nikam neposunul a dělá furt to samé dokola.

Reakce ústeckých sprejerů na facebookové komentáře Lukáše Brožovského po zničení jeho malby plavce.Zdroj: archiv Lukáše BrožovskéhokéhoVálka mezitím ale pokračuje. Protože na další ústecké zdi se objevil nápis POSER s dovětkem: „Zatím co si brečel na fejsbůku“. Viděl jste to?

Ano, je to jejich reakce na mé výlevy na facebooku. Přiznám se, že jsem se po zničení mého plavce nedokázal ovládnout, a protože nejsem žádný agresor, tak jsem zvolil tu verbální část vyjádření. Tady jde vidět, že ten člověk nad tím vůbec nepřemýšlel. Proto jsem si dal chvilku čas na rozmyšlenou a pokusil se pobavit hlavně sledující. Vždy jsem chtěl být hercem a rád vystupuji z řady. Rád jsem viditelný.

Proč si vlastně říkáte Zadek?

Protože i přes vášeň k cizím jazykům miluji hlavně češtinu a její mnohotvárnost. V tomhle oboru, který přivanul ze západu, má většina českých writerů anglický nick nebo zkratku. Je to škoda, když máme plno krásných českých slov. Třeba zadek. Ten dokáže být pěkný jak verbálně, tak fyzicky. A taky jsem radši na společných fotkách ukazoval spíš zadek než obličej (smích).

Lukáš Brožovský.Zdroj: archiv Lukáše BrožovskéhokéhoDo Ústí se přistěhoval ze slovenských Košic za druhou částí rodiny. Tady pak už zůstal. Chodil na tehdy plaveckou základní školu Palachova 37. Mezitím se 11 let věnoval pod vedením Petra Thiela a Romana Eckerta plavání. Chtěl být spisovatel, ale na to nenašel přímý obor, tak šel na gymnázium Stavbařů. Celou střední školu se podle svých slov snažil fušovat do divadla, být hercem. Zkusil DAMU, JAMU a jako zálohu si dal dva obory na UJEP. Jeden z nich byl výtvarný. Tam se nakonec dostal. Do té doby byl jen fanda graffiti. „Čmáral jsem si jen ptákovinky do rohu sešitu. Začal jsem s graffiti pozdě oproti ostatním, ale snažil jsem se dostat na jejich laťku,“ doplnil.



Máte nějaký vzor mezi sprejery? Co říkáte třeba na tvorbu legendárního ústeckého writera Tomáše Sake Jelínka?

Mám hodně vzorů, ale nikoho z nich se nesnažím následovat. Jen obdivuju jejich různorodost, styl, vášeň, progres, motor do života. A těmi jsou právě zmiňovaný Sake, můj bývalý učitel malby a kamarád na slovo vzatý Milan Žák, teplický umělec Camo a nynější vycházející hvězda ProRok. Ze zahraničních je to třeba německá umělecká dvojice HerAkut, dále Heliobray, Mad C a Sofles.

Co vy nejraději malujete a kde lze vidět v Ústí vaši tvorbu?

To po Blíženci nemůžete chtít, je toho moc (smích). Jinak moc mých prací na veřejnosti neuvidíte. Jak už jste sám viděl, každá můj výtvor má venku životnost tak týden. Už jsem si na to si zvykl. Jen to s tím Šeflem bylo fakt pod pás.