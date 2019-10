Ve slezské metropoli zavedla radnice hnědé popelnice na bioodpad na konci září 2018. Zaměstnanci technických služeb (TS) je ve stanoveném harmonogramu loni vyváželi i po část zimy, jenže se ukázalo, že to nebyl úplně dobrý nápad.

„Praktické poznatky z loňského roku nám potvrdily zkušenosti z jiných měst, že svoz bioodpadu v zimním období je komplikovaný a mnohdy zcela neproveditelný. Odpad umístěný do nádoby při nízkých teplotách přimrzá k jejím stěnám a je obtížné a někdy i nemožné ji vyprázdnit,“ vysvětluje provozně-technický náměstek opavských TS Martin Girášek.

Někteří občané s tímto rozhodnutím nesouhlasili, dalším krok radnice nevadil. „Kromě popelnice na bioodpad máme na zahradě i kompost, takže když jsme přes zimu potřebovali vyhodit třeba nějaké listí a podobně, využili jsme kompost, popelnice nebyla zapotřebí,“ říká například Pavla Gebauerová.

Navíc v zimě mají lidé možnost vozit bioodpad i na tři sběrné dvory. Po vzoru z loňska se tak hnědé popelnice v Opavě naposledy vyvezou 15. listopadu, pak bude následovat zimní přestávka, a to až do 30. března.

Zimní přestávka

„Od 1. dubna do 30. září letošního roku bylo vyvezeno téměř 1800 tun bioodpadu a do poloviny listopadu toto číslo samozřejmě ještě naroste, odhadem asi o 600 tun. Jeho dalších 970 tun z domácností pak letos do konce září občané uložili na sběrných dvorech,“ vypočítává opavská mluvčí Lada Dobrovolná.

Podobně je na tom se zimním svozem i Hlučín. Tady si pro bioodpad přijedou naposledy 21. listopadu, a to z úplně stejného důvodu jako v Opavě. „Mimo to bývá obsahem nádob na podzim hlavně listí, kterého v zimě tolik není. Obecně je v zimním období bioodpadu méně, a proto jej v tomto čase nevyvážíme,“ dodává mluvčí Hlučína Kristina Neničková.