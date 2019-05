/FOTOGALERIE/ V královédvorské zoo se na konci dubna narodilo mládě hrabáče kapského. Po porodu vážilo sice jen kilo a půl, ale je v pořádku.

„Víme, že je to váha hraniční, proto jsme si nebyli jisti, jak se to s mládětem vyvine. Po třech týdnech to ale vypadá, že je vše na dobré cestě a mládě řádně přibírá,“ oznámila zooložka Gabriela Linhart.