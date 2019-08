Vedení zahrady stále nevydalo žádné vysvětlení, proč dostala výpověď dlouholetá mluvčí zoo Věra Vrabcová. Ředitel včera dokonce odcestoval do zahraničí.

„V neděli večer za mnou přijeli a doručili mi rozhodnutí o odvolání z funkce. Jsem už nějaký čas mimo kvůli dítěti a vůbec nechápu, co to mělo znamenat, ani co se v práci děje,“ popsala zooložka Padalíková. Proč ji odvolali, neví. Pouze se chce poradit s právníkem, aby zjistila, zda tak učinili dle litery zákona. S advokátem se ostatně chce poradit i Vrabcová. „Nemyslím si, že mi ředitel vůbec chce říci, proč mě vyhodil. Jen mi řekl, že bude mít nějaká jednání a pak dovolenou,“ popsala.

Ředitel zoo Roman Končel dál o svých důvodech mlčí. Dokonce odcestoval mimo republiku. Jeho mobilní telefon včera odpoledne hlásil nedostupnost v němčině.

Na sociálních sítích lidé většinou dál vyjadřují propuštěným podporu a přesvědčení, že to bylo na příkaz z magistrátu. Například známý kritik magistrátu a fotograf Miroslav Rosendorf. „Jsem přesvědčen o tom, že ředitel je v tomto případě pouze loutka, za jejíž provázky tahá kdosi z magistrátu,“ napsal na Facebook.

Ústecký primátor Petr Nedvědický také nezná důvody Končelova rozhodnutí. Informace se dozvídá z médií. „Skutečně neznám jeho důvody a ani nechci, aby vedení města zasahovalo do kompetencí ředitelů městských organizací,“ prohlásil primátor Nedvědický.

Opozice prý jen žasne. „Zoo už jeden spor o neplatnou výpověď prohrála. Takhle může přijít o stovky tisíc korun. V každém případě to ukazuje, že tahle městská příspěvková organizace hloubkovou kontrolu potřebuje,“ poznamenal Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí).

Hloubková kontrola se do zoo chystá v září. Minulý rok tu totiž magistrát odhalil řadu nedostatků a komise složená z ústeckých zastupitelů včetně opoziční Karolíny Žákovské (PRO! Ústí) bude chtít vědět, jak se s nimi vedení vypořádalo.

Součástí kontrolní komise bude i bývalý ředitel zoo Tomáš Kraus. „Před deseti lety jsem s prací Petry Padalíkové a Věry Vrabcové byl spokojen. Nemohu ale hodnotit současný stav, k tomu nejsem kompetentní. Co budeme kontrolovat, zatím nevím, musím si prostudovat pověření od primátora města,“ dodal.