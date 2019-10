Mohl byste čtenářům Deníku ve zkratce načrtnout, jak vypadá Váš typický pracovní den?

Moje pracovní rána bývají rutinní - ještě na rezidenci se podívám na přehled hlavních zpráv a zkontroluji svou pracovní emailovou schránku, okolo osmé pak přicházím na velvyslanectví, kde se nejprve podívám na došlé telegramy a ostatní interní komunikaci. Další program se liší den ode dne, ale většinou v něm figurují schůzky, které mě čekají buď na úřadě, nebo někde „v terénu“, často též různé semináře, konference, sympozia pořádané římskou kurií, papežskými univerzitami či velvyslanectvími akreditovanými při Svatém stolci respektive Suverénním řádu maltézských rytířů. A jelikož jsem součástí diplomatického sboru, patří mezi mé povinnosti také účast na recepcích, slavnostních bohoslužbách, koncertech, výstavách a jiných společenských akcích pořádaných tituláři jiných zemí.

Kolik lidí s vámi vlastně na velvyslanectví ČR ve Vatikánu pracuje?

Na velvyslanectví je nás celkem pět, moje zástupkyně a hospodářka jsou vyslané ministerstvem zahraničních věcí, sekretářku a řidiče zaměstnáváme místní.

Jaké povinnosti vás nejčastěji zaměstnávají v souvislosti se Svatým stolcem, Suverénním řádem maltézských rytířů a Republikou San Marino?

Vezmu to s dovolením odzadu. Do San Marina jezdím dvakrát ročně na ceremonii inaugurace nových kapitánů regentů, kteří se v tamní republice střídají pravidelně po šesti měsících již od roku 1243. Po skončení ceremonie tam ještě míváme setkání velvyslanců zemí EU se sanmarinským státním sekretářem pro zahraniční věci. Aktuálně pracujeme se Sanmarinci i na dohodě o zamezení dvojímu zdanění. Pokud jde o Řád, je mou povinností tradiční každoroční setkání diplomatického sboru s velmistrem Řádu a také slavnostní bohoslužba u příležitosti svátku patrona Řádu Jana Křtitele. Občas od rytířů dostávám pozvánky na různé přednášky i kolokvia, přičemž jedno takové jsme v součinnosti s naším Národním památkovým úřadem spolupořádali s Řádem v loňském roce i my.

Jednoznačně nejvíc povinností mám ve vztahu ke Svatému stolci. Jejich výčet by byl dlouhý, zmíním se proto jen o dvou větších akcích. Tou první byly oslavy svátku patrona naší vlasti sv. Václava, kdy se 28. září ve vatikánské bazilice sv. Petra konala slavnostní mše a o den později koncert vynikajícího chlapeckého sboru Pueri gaudentes v římském kostele Sant’Andrea della Valle. Tou druhou a jednoznačně nejvýraznější letošní akcí je listopadová národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Na tu by mělo přijet vedle pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, moravského metropolity arcibiskupa Jana Graubnera, dalších našich biskupů, kněží, řeholníků a bohoslovců, také na dva tisíce věřících z naší země. Národní pouti se zúčastní také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a delegace Senátu Parlamentu České republiky vedená místopředsedou Jiřím Oberfalzerem.

Určitě jste se už setkal s nejvyšším představitelem Vatikánu a katolické církve, papežem Františkem, mohl byste prozradit, při jakých příležitostech to bylo a jaký dojem i po těchto setkáních máte ze Svatého otce, vy, jako katolík a následně jako velvyslanec?

Příležitost krátce mluvit se Svatým otcem se mi poprvé naskytla ještě před začátkem mé současné mise, konkrétně v listopadu roku 2017, kdy jsem zavítal pracovně do Vatikánu jako náměstek ministra zahraničí. Od té doby jsem se s papežem Františkem potkal vícekrát - při přijetí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a při různých jiných audiencích. Jedna událost však z této řady výrazně vyčnívá, a to ceremonie předání pověřovacích listin. Den, kdy jsem byl přijat papežem s celou svou rodinou a kolegyněmi z velvyslanectví, byl vskutku nevšední a nezapomenutelný. A myslím, že je jedno, zda jste katolík, nebo ne; možnost strávit se Svatým otcem téměř půl hodiny v soukromém rozhovoru za zavřenými dveřmi bude asi většina z nás vnímat jako něco naprosto mimořádného. Ptáte-li se na můj dojem, odnesl jsem si jen ten nejlepší; co ostatně můžete čekat jiného po setkání s inspirativním člověkem, z něhož čiší pokora, moudrost a laskavost…

Zajisté jste si nejen ve Vatikánu, ale i v jiných částech Říma oblíbil řadu pamětihodností. Které byste návštěvníkům z naší vlasti doporučil zhlédnout?

Je všeobecně známo, že Řím je pro milovníka pamětihodností skutečným rájem. Vedle všech hlavních římských památek, o kterých je zmínka v každém bedekru, bych návštěvníkům Věčného města z naší vlasti rozhodně doporučil prohlídku tří bazilik, které jsou významné pro české kulturní dějiny: baziliku sv. Klementa, v níž jsou uloženy ostatky sv. Cyrila a vysvěcena kaple a oltář sv. Cyrilovi a Metodějovi, dále baziliku sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově, který byl původně zasvěcen sv. Vojtěchovi, jehož ostatky a kaple jsou v bazilice dodnes, a pak baziliku sv. Praxedy, která je pro náš národ významná tím, že zde během svého pobytu v Římě bydleli sv. Cyril a Metoděj a je zde pohřben třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna.

Pracujete pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR přímo v centru Říma, ale Vaše manželka s dětmi tuším žijí ve Strání, kolikrát už za vámi do Vatikánu přicestovali a jak často se za nimi na moravsko-slovenské pomezí vydáváte vy?

Na všech svých diplomatických misích jsem byl se svou rodinou a společně jsme i teď v Římě. Sám bývám ve Věčném městě jen pár týdnů v létě, protože moje dovolená je kratší než prázdniny dětí. Co máme děti, trávíme každou letní dovolenou ve Strání, kde mám kořeny jak já, tak i moje žena. Myslím, že je prospěšné pro vnoučata i prarodiče, když jsou v co nejčastějším kontaktu, jakkoli si umím představit, jak se babičkám a dědečkovi po intenzivních prázdninových chvílích s našimi ratolestmi uleví, když jim mávají na rozloučenou.

Strání, největší vesnice Zlínského kraje, je vaší rodnou obcí, mohl byste prozradit, v čem je vaše pouto k ní nejsilnější a nakolik jste propojen s legendární Velkou Javorinou?

Žil jsem pěkných pár let na různých místech světa a měl jsem, ba vlastně stále mám vícero domovů - v Praze, Londýně, Bruselu, Washingtonu a nyní v Římě. Čím jsem však starší, tím více cítím, že skutečně doma jsem na Slovácku. I když jsem viděl spoustu zajímavých a nádherných míst v různých koutech světa, ten pohled z Hrabiny na malebnou dědinku v údolí pod Javořinou pro mě asi provždy zůstane tím nejkrásnějším. Moje silná vazba ke Strání je přirozená, jelikož jsem tam měl prarodiče z obou stran i většinu příbuzenstva, vyrůstal jsem tam obklopen kamarády, s nimiž jsem trávil spoustu času nejen ve škole, ale i mimo ni, našel jsem si tam ženu a teď vidím i u našich dětí, že tam jezdí rády. A pokud jde o Javořinu, i s ní mě pojí plno vzpomínek – jak jsme tam chodili jako děti sbírat maliny, jak jsem si tam coby dorostenec dával do těla v létě na kole a v zimě na běžkách, jak nás tam pánové Ambrož a Kohn párkrát pustili na televizní vysílač nebo jak jsem po jejím hřebenu loni na jaře šlapal jednu z pasáží Nivnické padesátky.

Václav Kolaja (48 let)



* Pochází ze Strání. Po maturitě na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.



* Po ukončení studia v roce 1996 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde začínal na diplomatickém protokolu a poté se řadu let věnoval vztahům naší země s Evropskou unií, nejprve na ministerstvu zahraničí, později na velvyslanectví v Londýně a stálém zastoupení v Bruselu.



* Během našeho prvního předsednictví v Evropské unii v roce 2009 předsedal nejstarší pracovní skupině Rady a koordinoval vztahy s Evropským parlamentem. Po „unijním“ období přesedlal na česko-americkou diplomatickou dráhu, nejprve v Praze, později na velvyslanectví ve Washingtonu.



* V letech 2016-17 působil ve funkci náměstka ministra zahraničí. Od září 2018 je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky při Svatém stolci, Suverénním řádu maltézských rytířů a Republice San Marino.



* S manželkou Danou mají dceru Emmu a syna Kryštofa. Rád čte, cestuje a sportuje.