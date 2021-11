S někdejším dlouholetým starostou nových Lidic se přišla rozloučit jeho manželka, tři synové a vnoučata, stejně tak současná starostka obce Veronika Kellerová, místostarosta Tomáš Skála, ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, zástupci Československé obce legionářské Kladno s předsedkyní Evou Armeanovou a další významné osobnosti a blízcí přátelé.

Čestnou stráž drželi u rakve členové mysliveckého sdružení, kterého byl Václav zelenka dlouholetým členem.

V záplavě květů nechyběl dále smuteční věnec od prezidenta České republiky Miloše Zemana a stejně tak od středočeské hejtmanky Petry Peckové. Smuteční řeč pronesl ředitel lidického památníku Eduard Stehlík, který připomněl nelehký životní osud Václava Zelenky i jeho celoživotní dílo.

Jedním z trojice dětí

„Když Václavu Zelenkovi ještě nebyly ani čtyři roky, byl jedním z trojice dětí, které 12. června 1942 vybrali nacisté k poněmčení. Téhož dne ho násilím vyrvali mamince z náručí a odvlekli do neznáma. Prošel několika německými sirotčinci, aby nakonec v únoru 1945 skončil v rodině Wagnerových. I s příchodem k adoptivním rodičům byl spojen krutý zážitek. Hned následujícího dne totiž doslova na vlastní kůži zažil nálet stovek spojeneckých letadel na Drážďany, který přežil jen šťastnou shodou náhod. Zpět do Lidic se vrátil teprve v květnu 1947 jako vůbec poslední lidické dítě. Naštěstí se shledal se svou maminkou. Další jeho příbuzní - tatínek, babička, strýcové a bratranci - byli v roce 1942 povražděni,“ připomněl život Václava Zelenky Eduard Stehlík.

„V době, kdy jsem Václava poznal, byl starostou Lidic. S velkým úsilím se staral nejenom o správu obce, ale i o výchovu mladé generace, kterou seznamoval s tím, co jeho rodnou ves kdysi postihlo. Navždy si ho budu pamatovat jako moudrého a laskavého člověka, přítele, jakých člověk v životě nemá mnoho. Milý Václave, děkuji osudu za to, že jsem Tě mohl poznat a že jsme se mohli před několika dny sejít. Oba jsme tehdy tušili, že je to asi naposled. Přesto jsem doufal v opak. Zpráva z dnešního rána udělala konec všem nadějím. Milý Václave, kamaráde, čest tvé památce a hluboká soustrast tvým nejbližším,“ uzavřel ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík.

V letošním roce se Lidice rozloučily s další velkou osobností, před 8 měsíci zemřela 22. března v 88 letech lidická žena Marie Šupíková. S Václavem Zelenkou byli celoživotní přátelé.

Lidická tragédie:

Ze zhruba 500 obyvatel Lidic jich válku přežilo 160. Přímo v Lidicích nacisté 10. června 1942 zastřelili 173 mužů, 16. června v Praze-Kobylisích dalších 26 obyvatel Lidic. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí. Po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 žen a 17 dětí. Nyní žije již jen poslední lidická žena, Jaroslava Skleničková, a několik lidických dětí.