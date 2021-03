Vláda minulý týden vybrala celostátního distributora AstraZeneky, kterou je firma Alliance Healthcare. Podle pražské radní Mileny Johnové (Praha Sobě) však tato společnost s rozvozem vakcíny stále nezačala. To vedlo spolek Mladí praktici, sdružující praktické lékaře mladších ročníků, k odstartování projektu s názvem „Rozvezme si to sami”.

„Téměř rok se v naší zemi šíří onemocnění, které stálo život již téměř 20 000 osob. Spolu s drastickými opatřeními decimuje národ fyzicky, psychicky, kulturně, emocionálně i ekonomicky. Nyní ale poprvé od začátku epidemie máme v ruce medikamenty, které rozvoji této choroby prokazatelně účinně brání. Rychlá distribuce vakcín je podle našeho názoru bezpečnostním strategickým zájmem České republiky. Je tedy zarážející, že v této situaci leží ve skladech 180 000 vakcín a nebyl dávno dopředu připraven jasný plán jejich distribuce. My, Mladí praktičtí lékaři, jsme se proto rozhodli pomoci svým pacientům a hledali jsme možnost, jak k nim tyto vakcíny dostat co nejrychleji,” říká místopředseda spolku Mladí praktici Vojtěch Mucha.

Na výzvu se přihlásila řada jednotlivých řidičů a také firmy, jako je Rohlik.cz nebo pivovar Raven. „Rádi jsme nabídli jako dobrovolníci pomoc s distribucí vakcíny. Aktuálně ji tak rozvážíme téměř dvěma stům lékařů po Praze,” řekla Pražskému deníku mluvčí společnosti Rohlik.cz Zdeňka Svoboda Kuhnová s tím, že každý den se zapojí tři auta jejich společnosti. „Důležité je, že vakcíny potřebují teplotu dva až sedm stupňů Celsia, a to naše vozy díky chladícím boxům umí, včetně kontinuálního monitoringu teploty,” upřesnila.

„Tento způsob distribuce je ukázkovým příkladem toho, jak funguje spolupráce napříč sektory, tedy státním a nestátním i mezi tím ziskovým a neziskovým. Já osobně v tomto přístupu vidím sílu překonat každou překážku,” řekla radní Johnová.

Látka zamíří k asi 170 „praktikům”, kteří se magistrátu přihlásili a jsou ochotni kromě očkování v ordinacích navštěvovat i nemobilní pacienty v jejich domovech. Podle průzkumu magistrátu již o očkování projevilo zájem více než 500 praktických lékařů z asi 700, kteří v Praze ordinují.

Místopředseda Mladých praktiků Vojtěch Mucha řekl, že lékaři zatím nemají přístup do státního očkovacího systému, měli by jej získat v pondělí. I tak řada z nich začne s očkováním ihned a data do systému zanese zpětně. Město lékařům kromě vakcíny dodává i stříkačky a jehly.

Další dávky vakcíny AstraZeneca by měly dorazit tento týden, podle dřívějších informací pražského koordinátora očkování Martina Ježka má jít o 9000 dávek. „Bohužel stále ještě nebudeme mít distributora, který byl přislíben státem, takže patrně zopakujeme tento způsob distribuce,” řekla pražská radní Milena Johnová.

Podle Muchy jsou firmy, které se přihlásily, pro rozvoz vhodné zejména proto, že jejich vozy disponují chladicími boxy. AstraZeneca je látka, kterou je potřeba skladovat v teplotách mezi dvěma a sedmi stupni Celsia, což je výhoda oproti sérům Pfizer/BioNTech a Moderna, pro které je nutné zajistit teploty hluboko pod bodem mrazu. Vůz s chladicím boxem tak může AstraZeneku bez problémů převážet. Podle Johnové nicméně zákon určuje, že je možné látku rozvážet jen po 100 dávkách. „Což při tomto množství vakcín nedává úplně smysl,” řekla.

Radní uvedla, že nyní rozvážené dávky AstraZeneky jsou z druhé dodávky, kterou město od státu dostalo. Tu první použilo pro očkování klientů sociálních zařízení, která má magistrát mimo metropoli, a pro vakcinaci personálu očkovacích míst. Jedno z nich má být i v Nemocnici následné péče ve Vysočanech, odkud se nyní látka rozváží. Otevřít se má tento týden, čeká se na dodávku látky firmy Moderna, kterou chce město ve svých centrech používat.

Na páteční tiskové konferenci o strategii očkování nicméně ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nepřímo varoval vedení metropole i další města. „Není možné, aby se někdo sebral, naložil vakcíny do auta a jezdil s nimi po Praze. Prosím, nedělejte to,” řekl s tím, že takové jednání může ohrozit distribuci vakcín, jelikož systém je předem daný.