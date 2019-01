/FOTOGALERIE / Dobromile Krupové z Velké Lhoty bylo sedmnáct let, když se Jan Palach na protest proti sovětské okupaci upálil.

„Byl to pro nás šok, že se někdo může takhle obětovat. Vždyť to byl náš vrstevník,“ vzpomíná žena, jež v té době studovala střední školu v Opavě.

„Ve třídě jsme drželi minutu ticha a s námi i třídní učitel, výborný člověk. Byl komunista, ale věděl, že se děje něco špatného, a proto nás podpořil.“

Padesáté výročí události, která tehdy otřásla světem, si ve středu večer na valašskomeziříčském náměstí připomnělo odhadem sto padesát lidí.

„Palach měl svůj život, lásky i studium. Přesto ho trápilo, co se v srpnu 1968 stalo, a přemýšlel, jak vyburcovat lidi k činu,“ vysvětlila Alena Hellerová, proč na výzvu občanské iniciativy Milion chvilek pro demokracii společně s dalšími dobrovolníky pietní setkání uspořádala.

U sochy svatého Floriána zazněly písničky Karla Kryla, lidé zapalovali svíčky pod Palachovou fotografií.

Vyslechli úryvky z kázání faráře Jakuba Trojana, který při pohřbu promluvil nad studentovým hrobem, a zazpívali státní hymnu.

„Když čtu jeho kázání, mrazí mě v zádech. Obdivuji, jak hluboké myšlenky dokázal vyjádřit na tak malém prostoru, pod časovým i emočním tlakem,“ přiznal Trojanův student a místní evangelický farář Daniel Heller.

Jeho oběť i morální síla provokovaly

Pro mnohé byla účast na pietním setkání samozřejmostí.

„Smrt Jana Palacha se mě osobně dotýká. Jeho čin měl smysl, i když ne bezprostřední,“ uvedl Filip Dřímal, podle něhož nebyl důvod váhat, zda na náměstí přijít.

„Nyní možná více než jindy je důležité, aby lidé procitli z letargie a znechucení politikou a nepřestali kriticky přemýšlet a hájit svobodu slova,“ míní Hellerová.

Přestože komunistický režim se snažil tragédii vymazat z paměti lidí, nepodařilo se mu to.

„Palachův čin byl velmi důležitý, i když to tak zprvu nevypadalo,“ je přesvědčena Dobromila Krupová. „Jeho oběť i morální síla provokovaly, díky tomu nebyl srpen 1968 nikdy zapomenutý. Zvláště Palachův týden o jednadvacet let později přispěl k pádu komunismu. O to více mi vadí, když jeho jednání dnes někdo zpochybňuje,“ dodává pamětnice.

Při pietní vzpomínce na valašskomeziříčském náměstí chyběla, neboť už dříve slíbila svou účast na ekumenickém setkání.

„Na Jana Palacha ale pořád myslím. A jsem ráda, že se mnou i mnoho dalších lidí,“ dodala Krupová.