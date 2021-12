Nejen krása baroka. Do Valče se vrací pivovar, zachraňují spilku i konírnu

/FOTO, VIDEO/ Multimediální lapidárium s desítkami originálů soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, audiovizuální expozice fresek ze zbořeného kostela svatého Wolfganga v Doupově, zámek, monumentální kostely, barokní špitál. Valeč má návštěvníkům co nabídnout. Neobvykle velké množství památek láká do vesnice na pomezí Podbořanska a Karlovarska stále více turistů. Historie Valče je ale spojena i s vařením piva, dokládají to rozsáhlé sklepy pod vesnicí nebo zchátralé budovy bývalé spilky a konírny.

Obec Valeč je známá množstvím památek. Teď se tam opravuje bývalá spilka a konírna, který zbyly po rozsáhlém areálu pivovaru v centru obce. | Video: Deník/Petr Kinšt

Vesnice u vojenského prostoru v Doupovských horách stála dlouhé roky na okraji zájmu, změna přišla teprve v minulých letech. Do obnovy památek natekly desítky milionů korun, velkou proměnou prochází i v sedmdesátých letech vyhořelý zámek. Využití se dočkají i dvě budovy, které zůstaly po kdysi rozsáhlém areálu pivovaru v centru vesnice. Jednu z nich, bývalou spilku s ledárnou, koupili v dezolátním stavu od obce sochař Jakub Hadrava a valečský místostarosta a kastelán zámku Tomáš Petr s bratry. „Zatím se nám podařilo opravit střechu. Nyní se pracuje uvnitř. V části budovy by měl být minipivovar, v části najde nové zázemí místní pálenice a v části bude mít ateliér sochař Jakub Hadrava,“ popsal Petr. Hadrava je známý svou instalací soch z látek napuštěných sádrou v kostele Luková u Manětína na severním Plzeňsku. V poslední době žije a tvoří právě ve Valči. Genius loci obce s památkovou zónou přilákal také Jiřího Bauera a Vojtěcha Vaska, kteří nedávno založili Pivovar Valeč. Oba bývalé studenty hudební vědy spojilo kromě hudby právě pivo. Pivovar Valeč v pronajatých prostorách uvařil tři várky piva, účastní se kulturních akcí se svým výčepním vozíkem. Po dokončení rekonstrukce bývalé spilky chtějí začít vařit přímo ve Valči. „Rádi bychom se vedle dalších tradičních i moderních pivních stylů zaměřili na slabá piva, která osvěží, ale neopijí. Vidíme v tom trend, který může soupeřit s oblibou nealko piv,“ řekl Vasko. Zaměřit se chtějí také na bezlepková piva. Cvičení žateckých vojáků v drsném Doupově skončilo, teď kopce zasypal sníh Zajímavostí je, že Pivovar Valeč financuje budoucí výrobu piva také pomocí pivopisů, což jsou ručně tištěné poukázky. Zájemci, kteří si je na webu pivovaru zakoupí, si tak výhodně předplatí pivo, které se v budoucnu uvaří, a přispějí na rozvoj valečského pivovaru. Ve Valči chtějí spustit vaření piva v roce 2023. Pokud jim plán vyjde, v obci se bude vařit pivo opět po 91 letech. V majetku obce zůstala sousední budova bývalé konírny, která byla rovněž součástí pivovaru. I ona teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí. „Je to největší obecní investice za poslední roky, rozpočet je více než 32 milionů korun. Získali jsme na ni 95procentní dotaci z ministerstva pro místní rozvoj z projektu na revitalizaci brownfieldů,“ sdělil místostarosta Tomáš Petr. Keltské sídliště u Žatce vydalo tajemství: velké obydlí a část keramiky z Řecka „Podmínkou dotace je, že budova dostane komerční využití. Proto budeme hledat nájemce podnikatele či živnostníka, chtěli bychom někoho, kdo bude přínosem pro obec. Nabízí se třeba pneuservis či truhlárna,“ dodal místostarosta. Pro obec s necelými čtyřmi sty obyvateli je i spoluúčast ve výši 1,7 milionu poměrně velká finanční zátěž. Odměnou pro místní i turisty bude proměna zanedbaného prostranství mezi zámkem a centrem obce na kamenem vydlážděné plochy, přibudou lavičky, nové schodiště, stromy a kašna.

