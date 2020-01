Ministerstvo kultury zapsalo na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury vamebereckou krajku.Krajka zatím byla zapsána pouze na krajském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Tradici by stát chtěl dostat na seznam UNESCO.

Z Krajkářské školy ve Vamberku. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Popularizace vamberecké krajky by městu mohla pomoci. „Pokud by se naše krajka zviditelnila, pro Vamberk by to znamenalo velký přínos. Zvýšil by se turistický ruch a díky tomu by se tu mohly rozvíjet i služby, které by kromě turistů samozřejmě využívali také místní. Oživení bychom pochopitelně přivítali,“ řekl v minulosti místostarosta Vamberka Rudolf Futter.