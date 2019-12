Běžně v těch místech politici a úředníci rozhodují o osudu Brna. V pondělí, den před Štědrým dnem, je však zaplní nadšené děti bavící se na vystoupení Michala z Kouzelné školky či prohlížející si krásné loutky z Divadla Radost. I letos se lidé zabaví při tradiční akci Vánoce na Nové radnici.

Michal Nesvadba z Kouzelné školky | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Program se ponese v podobném duchu, jako v předchozích letech, návštěvníky ale čekají i novinky. „Tak, jako jsou tradiční Vánoce, i program předvánoční akce na radnici zůstane částečně tradiční. Jelikož jsme ale letos oslavili sedmdesát let působení loutkového Divadla Radost, v Rytířském sále najdou lidé výstavu loutek. A protože letos také uplynulo sto padesát let od zahájení městské hromadné dopravy v Brně, ve vstupu do radnice návštěvníci najdou část historické tramvaje, která poslouží jako fotopoint,“ popsal novinky Jiří Morávek ze společnosti Snip. Ta akci pořádá.