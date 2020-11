OBRAZEM: Zatím jako trénink. Vánoční strom na Staroměstském náměstí už svítil

Ke slibované trikolóře to ještě mělo daleko, ale jako první vlaštovku by to asi brát šlo. Tentokrát však vlaštovka neslibuje nadcházející jaro, ale slibované slavnostní rozsvícení vánočního smrku na pražském Staroměstském náměstí.

Vánoční strom na Staroměstském náměstí se neplánovaně definitivně rozsvítil v pátek 27. listopadu 2020. | Foto: Deník / Pavel Šafránek