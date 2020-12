/FOTOGALERIE/ Pětadevadesátiletá Olga Šimková stráví Vánoce v domově pro seniory Beránek v Úpici na Trutnovsku. Situaci bere s nadhledem. „Musíme ji brát takovou, jaká je. Covidu se nebojím,“ říká.

Pětadevadesátiletá Olga Šimková při komunikaci přes počítač v Senior domě Beránek v Úpici. | Foto: Monika Kovandová

Olze Šimkové je 95 let. Ráda čte, luští sudoku, sleduje televizní zprávy, aby věděla, co se děje u nás a ve světě. Potěšil ji vaječný koňak, který dostala k životnímu jubileu z Neratovic, kde prožila sedmdesát let. Vyráběla věneček pro vánoční výzdobu v domově seniorů v Úpici, kde je třetím rokem.