Na to, jaké asi byly Vánoce na zámku, se mohou lidé do Lednice přijet podívat každý den v dopoledních i odpoledních hodinách až do 17. prosince. Úchvatnou výzdobu z voňavého jehličí tam pro ně v reprezentačních sálech připravily místní zahradnice. Nechybí ani ukázky tradičního svátečního stolování.

„V chodbě býval dlouhatánský stůl, na kterém byla pro děti připravená klasická štědrovečerní hostina. Pak se rozdávaly vánoční dárky, které ležely pod velkým stromem ve vstupní hale. Většinou šlo o věci potřebné. Tedy vybavení do škol, boty, oblečení, exotické ovoce či sladkosti. Z této doby se nám dochovaly i fotografie, z nich je patrné, že se Lichtenštejnové tady v Lednici týden před Vánoci opravdu zdržovali a pořádali charitativní akce,“ vypráví Holásková.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Přestože je lednický zámek známý jako letní sídlo knížecí rodiny Lichtenštejnů, i v zimních měsících zde šlechta nocovala. A to velmi pohodlně. „V prvním patře byly kompletně vybavené knížecí apartmány, s koupelnami i toaletami. V zimě se zde temperovalo, takže panstvo nepromrzlo. Fungovalo zde teplovzdušné vytápění. Samozřejmě, že zde nebylo dvacet stupňů, ale při tehdejším způsobu odívání jim jistě nebylo chladno,“ pokračuje kastelánka.

Slavnostní vánoční hodování se ani u knížecího stolu v Lednici příliš nelišilo o od toho, jaké známe dnes. „Podávala se klasika, ryba, bramborový salát a spousta sladkostí. Nechyběly ani pomeranče. Na jihu Moravy bylo zvykem jíst hrachovou polévku, někdy i rybí. A jedly se speciální vánoční oplatky s medem. U nás tento zvyk již vymizel, nicméně třeba na Slovensku se stále drží,“ zmiňuje Holásková.

Nechybělo ani klasické vánoční cukroví. Především pak linecké. „Poslední knížata, Johann i Franz, žila velmi skromně. Nepekly se tady tedy žádné složitosti, žádné dorty či zákusky. Spíše běžné cukroví. Hlavně linecké, které je od poloviny devatenáctého století tradiční nejen v Rakousku, ale i na jižní Moravě,“ doplňuje kastelánka.

Lidé, kteří si nestihnou svátečně vyzdobené prostory zámku prohlédnout do neděle, nemusejí zoufat. Jednu příležitost jim totiž správa zámku dá. „A to 26. prosince. Mám dva skvělé kolegy, kterým bylo líto, aby byl zámek přes Vánoce zavřený. Obvykle totiž touto dobou do Lednice jezdí spousta lidí na procházky. Otevřený tak bude v tento den jak palmový skleník, tak i reprezentační sály. A v zámecké kavárně k této příležitosti připraví obsluha speciální zámecký svařák,“ zve s úsměvem kastelánka a podotýká, že poté se už lednický zámek ale opravdu uzavře. A to až do února.

Zdroj: Redakce