Aby se vyhnulo vládnímu zákazu svých vánočních trhů, začalo je město Most pořádat jinak a pod jiným názvem. Nyní jsou na 1. náměstí Zimní farmářské trhy, které mají trvat až do 6. ledna. Tento typ trhu vláda nezakázala. „Akce je připravena ve spolupráci se společností Český um – Artificium Bohemicum,“ uvedlo město Most na facebooku.

Novinku Deníku potvrdila mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová. „Změnili jsme celý koncept vánočních trhů a vytvořili z nich Zimní farmářské trhy. Vyhověli jsme tak trhovcům a hlavně lidem, kteří se zákazem pořádání vánočních trhů nesouhlasí,“ sdělila mluvčí. Most využil toho, že farmářské trhy pořádá pravidelně, a že jsou běžnou součástí vánočních trhů. Město už také zveřejnilo na internetu plakát s programem. Úředníci už měli informovat hygienu. Město s kontrolou počítá, ale chce v ní obstát.

„Zimní farmářské trhy budou respektovat stávající opatření v souvislosti s pandemií stejně jako případný kulturní program. K sankcím nevidím žádný důvod. Areál trhu je oplocený a vše bude kontrolováno," sdělil Deníku v pátek 26. listopadu večer primátor Jan Paparega.

Z dopravního pravěku do moderní doby. Mostecko čeká na lepší odbavování v MHD

Od soboty 27. září bude na náměstí novinkou řezník. „V dalších dnech bude farmářských produktů přibývat,“ řekl zástupce Severočeských farmářských trhů Adam Weber.

Na 1. náměstí v Mostě začaly vánoční trhy v pátek 26. listopadu. Trvat měly až do konce roku každý den od 10 do 18 hodin. Jenže česká vláda kvůli sílící epidemii covidu ve čtvrtek rozhodla, že vánoční trhy v ČR být nesmí. Jejich zákaz začal platit v pátek večer a v rámci nouzového stavu potrvá 30 dnů.

Trhovci na vánočním trhu v Mostě se v pátek ráno dozvěděli, že radnice něco chystá, ale ještě nevěděli co. „Uvidíme, co vymyslí a s čím přijdou. Co řeknou, tomu se přizpůsobíme,“ uvedl jeden ze stánkařů.

V lednu obnovíme lůžkové oddělení psychiatrie, říká nový ředitel Nemocnice Most

Desítky lidí sice nakupovaly adventní zboží, jedly klobásy a pily svařák na stojáka, okukovaly betlémy a hladily ovce, ale nervozita byla dopoledne znát. „Ráno jsem přicházel se špatnými pocity. Nařízení vlády je pro některé z nás likvidační,“ svěřil se prodejce občerstvení Jaroslav Chaloupka z Teplic. Připustil, že když radnice vymyslí alternativní plán, zůstane. Prodejce jezdí do Mostu už zhruba dvacet let. Loni byl na vánočních trzích taky, i když na nich platil zákaz konzumace a pití na místě.

Také návštěvníci mosteckých trhů, které Deník před polednem oslovil, vládní zákaz vánočních trhů kritizovali. „To přepískli a zkazili všem lidem Vánoce. Vánoční trhy jsou venku a neměly by se zavírat. Vedle v Centralu je narváno, málokdo tam používá dezinfekci, u pokladny do vás drncají a omakávají zboží. Tohle není normální," rozhorlila se například 58letá Hana z Mostu, když si na náměstí prohlížela stánek s adventními dekoracemi.

„Pro děti je to smutný, už to zažívají druhý rok. My jsme se nechali naočkovat, ať si můžeme užívat Vánoce, ale stejně pro nás tady nejsou. Proč trhy ruší až teď, kdy je to tu všechno připravené a hezké?“ řekla 22letá Veronika, která na náměstí přišla s dcerami.

Nepotřebuji, bojím se, nemám informace, tvrdí neočkovaní v Obrnicích

Naštvaná byla i skupina seniorů. „Podle nás je zákaz blbost. Je to škoda, lidi se na trhy těšili,“ shodli se babičky a dědečkové.

Našli řešení

Vedení města Most v poledne oznámilo, že s nemožností konat vánoční trhy nesouhlasí. „Budeme spolu s kolegy hledat možnosti, jak trhy zachovat. Takto hloupé rozhodnutí omezující pohyb osob na čerstvém vzduchu, kdy o pár metrů vedle se v obchodním domě tísní několik set osob v uzavřeném prostoru, je pro nás nepřijatelné. Každý, kdo má svých pět pohromadě přece vyhodnotí, kde je větší riziko možnosti nákazy. Rozhodnutí Vlády ČR bereme na vědomí, ale rozhodně s ním nesouhlasíme,“ sdělil primátor Mostu Jan Paparega.

V prohlášení vedení města se uvádí, že trhovci si teprve ve čtvrtek vyzvedli klíče od stánků, které se měly v nadcházejících čtyřech týdnech stát jejich denní provozovnou. „Navezli nakoupené zboží za nemalé finanční prostředky a ani na chvíli si nepřipouštěli, že by „vrchnost z Prahy“ mohla vydat rozhodnutí, kterým se pokusí ukrást lidem už druhý rok nejkrásnější svátky v roce," stojí v prohlášení.

„Trhy by měly zůstat. Na vánoční atmosféru, kdy se lidé mají scházet, se jinak zapomene. Hlavně děti nebudou znát tradice a vědět, že k Vánocům patří i trhy,“ řekla u vánočního stromu na náměstí 47letá Vlasta z Mostu.

Město zrušilo dva nedělní koncerty, další kulturní akce v programu nechalo.