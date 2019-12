Dopoledne se vydala na vánoční trhy v centru Brna a načerpala sváteční atmosféru. Zážitek jí ale poněkud zkazilo rozházené jídlo a odpadky. „Ten nepořádek mi úplně otrávil dopoledne. Na stůl se nedá vůbec nic postavit. Zbytečně to kazí atmosféru jinak moc hezkého místa,“ stěžovala si Brňanka stojící přímo na náměstí Svobody hned vedle nového hvězdicovitého stolu na Skácelově kašně. Jméno si uvést nepřála.

Dřevěný stůl je spolu se stejně laděným barem novinkou letošních trhů, které na náměstí fungují zatím pět dní, už ale stihly vyvolat i některé nespokojené reakce. S tím, že by trhům mohl prospět častější úklid, se shodovaly i názory ostatních lidí, kterých se redakce přímo na náměstí ptala. Mezi nimi byla i Brona Fekete. „Ráda objíždím vánoční trhy různě po světě. Ve srovnání s tím, co jsem viděla, máme trhy opravdu krásné. Ale ten nepořádek dojem hodně kazí i turistům, nehledě na návštěvníky, kteří by si na špinavý stůl chtěli položit jídlo,“ podělila se žena.

O stánky i mobiliář na náměstí se stará brněnské turistické informační centrum, které redakce se stížnostmi konfrontovala. „Vyhodnotili jsme první dny fungování trhů a s agenturou, která zajišťuje úklid na trzích, jsme nastavili jiný systém kontroly a častějšího úklidu. Počítáme také s nasazením interního úklidového personálu,“ reagovala mluvčí centra Adéla Nováková.

Kritika rozmístění stánků

Další kritika návštěvníků adventních trhů se týkala hlavně rozmístění stánků. Zatímco v uplynulých třech letech zaujímal stánek s Turbomoštem nepřehlédnutelný prostor u morového sloupu, letos tam zájemci o nápoj z jablečného moštu míří zbytečně.

S rozpaky se lidé často obraceli i na výrobce nápoje. „Stáli jsme o to v něm být i letos, ale prostor obsadil jiný provozovatel. Turbomošt je kromě dvou stánků na náměstí Svobody letos k nalezení také na Moravském a Dominikánském náměstí i Zelném trhu,“ uvedl mluvčí podniku Lidi z baru, které se stará i o stánek na trzích, Michael Lapčík.

Pořádající turistické informační centrum nájemce vybíralo stejně, jako v předchozích letech. „Nájemci Zimního baru se každý rok soutěží podobně jako ostatní stánky. Při splnění zadaných podmínek a předepsaného sortimentu vyhrává nejvyšší finanční nabídka. Tu v letošním roce nenabídl Turbomošt ale Punčový bar,“ doplnila mluvčí centra Nováková.

První reakce na trhy:

-kde: adventní trhy na náměstí Svobody

-co se lidem líbí: jedinečná vánoční atmosféra, trhy příjemnější než v zahraničí nebo v jiných městech ČR

-co lidem vadí: nepořádek, který zůstává na stolech po občerstvujících se lidech, hledání stánku s Turbomoštem

-poloha stánku nyní: na náměstí Svobody u ústí z ulic České a Zámečnické

-cena za nový mobiliář: 690 400 korun