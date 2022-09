Když se Červený kostel v roce 1990 opravoval, bylo torzo varhan přemístěno do krnovské varhanářské firmy Rieger-Kloss, kde se měl nástroj ozářením konzervovat a měla tak začít jeho obnova. Jenže k tomu nedošlo a varhany, lépe řečeno to, co z nich zbylo, zamířily na dlouhé roky do skladu města.