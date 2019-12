„Šlo o jeden z největších stromů v lese, navíc o jeden z posledních pozůstatků bývalého císařského parku. Zbyl po něm jen pařez a prázdné místo. Jen dřevo ze stromu by na pile mělo cenu desítky tisíc,“ řekl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Toho, že chybí v lese vzrostlý strom, který měl v průměru 3,5 metru a na výšku mohl měřit až 24 metrů, si nedávno všiml při pravidelné obchůzce lesní hospodář. Kdy přesně si zloději dub odvezli, ale není jasné. Zmizet mohl kdykoliv od poloviny listopadu do poloviny prosince. Zřejmé ale je, že lapkové si pro dřevo museli dojet traktorem nebo nákladním autem. Na místě se podařilo nalézt hluboké otisky terénních pneumatik. Navíc podobně vzrostlý strom má přibližně dva až tři kubíky a váží několik tun. Případem se už zabývá policie.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení s podezřením na trestný čin krádeže,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová s tím, že žádá případné svědky, aby se obrátili na varnsdorfské policisty. Neznámý zloděj si strom nejspíše odvezl na topení. Dub je přitom nejcennější strom rostoucí u nás. Na pile se může cena toho nejkvalitnějšího pohybovat až okolo dvanácti tisíc korun za jeden kubík.

Vzhledem ke kvalitě dřeva se dub využívá třeba na výrobu nábytku nebo podlah. V minulosti se s ohledem na svou tvrdost využíval také třeba na stavbu mostů.

Že se jedná rozsahem i provedením o neobvyklou krádež, potvrdil i ředitel děčínského Lesního úřadu Antonín Novák, který se stará o městské lesy. „Čas od času se stane, že někdo pokácí nějaký strom. Ale takto vzrostlý kus, to nepamatuji. Pokud by jej chtěli odvézt na řezivo, tak by se bez mechanizace neobešli,“ řekl Novák.

Také děčínské městské lesy se potýkají se zloději. Většinu krádeží je možné odhalit jen stěží. Stačí totiž zářící čerstvý pařez zakrýt hrabankou nebo větvemi a není vidět. Pokud se nejedná o výjimečný strom, jako byl ten ve Varnsdorfu, lesník si většinou nevšimne, že mu jednotlivé stromy chybí. V revíru jich totiž má desítky až stovky tisíc.

V poslední době jim ale například mizí už pokácené dřevo, které mají uložené na východní straně Kvádrberku směrem k Ludvíkovicím. Zatím neznámý zloděj tam jezdí s vozíkem, dřevo si řeže na menší špalky a odváží je. Také těmito krádežemi se zabývá policie.

Před Vánoci mají ale lesáci i jiné starosti. Kromě vzrostlých stromů musí hlídat především ty menší. Řada lidí si totiž raději než ke stánku dojde pro vánoční strom přímo do lesa, aby ušetřila několik stovek korun. „V prosinci jsme v lese ještě víc než obvykle, hlídáme především jehličnaté lesy,“ popsal Novák, kterého Deník zachytil zrovna při jedné takové obchůzce nad Oldřichovem. Právě zde nedávno přistihl v lese lidi, kteří si nesli nůžky a pilky.