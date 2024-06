Bývalý úspěšný kajakář Vavřinec Hradilek sjel v neděli na své lodi suché Nuselské schody v Praze. Stalo se tak během akce, která měla upozornit na problém zadržování vody v krajině. Na pondělí 17. června totiž připadá Světový den boje proti suchu.

Vavřinec Hradilek sjel Nuselské schody | Video: Deník/Radek Cihla

Někdejší mistr světa Vavřinec Hradilek, který nedávno ukončil sportovní kariéru, se strmé schodiště se rozhodl sjet nasucho v kajaku s vyztuženým dnem.

„Když jsem se poprvé postavil na Nuselské schody a podíval se dolů, tak jsem se opravdu trochu bál. Účast na akci beru jako výzvu, která je umocněná praktickou zkušeností. Mohu potvrdit kolik bývalo vody v řekách v daném ročním období, když jsem byl malý chlapec a kolik jí je v řekách teď,“ uvedl.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Exhibiční jízda stříbrného medailisty z Letních olympijských her v Londýně (2012) byla součástí osvětové akce jednoho z českých pivovarů, který se pochlubil úsporami vody při výrobě piva. „Věřím, že mohu pomoci, aby se to z té korporátní stránky dostalo do společnosti. Každý jedinec může napomoci, abychom vody zadržovali více,“ uzavřel Hradilek.