„Hniloba včelího moru se letos vyskytla v sedmi ohniscích na čtyřech lokalitách. První letošní případ jsme zaznamenali v Dolních Štěpanicích na Semilsku,“ potvrdil ředitel Krajské veterinární správy Liberec (KVS) Roman Šebesta. I přes vyhlášení pětikilometrového ochranného pásma se brzy nákaza rozšířila do několika dalších obcí v okolí, konkrétně do Horní Branné, Mrklova, Valteřic a Víchové nad Jizerou.

„Hniloba, kterou způsobuje několik druhů bakterií, může být do chovu zanesena při zalétávání včel, loupežemi, roji neznámého původu, infikovanými plásty, úly či včelařskými pomůckami,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Proto je nutné zlikvidovat vše, co přišlo s nakaženým včelstvem do styku, a to včetně nářadí, vosku nebo pláství. Náhradu škody mohou včelaři žádat po ministerstvu zemědělství.

CHOVATELÉ V KRAJI JSOU VE STŘEHU

Včelaři v okolí jsou při výskytu podobných chorob bdělí. To potvrdil například chovatel Jiří Janda ze Semil. „Hnilobu včelího plodu jsme řešili na naší poslední schůzi. Musíme pravidelně kontrolovat včelí plod a také bychom si měli dávat pozor při nákupu včel z oblastí, kde se hniloba vyskytuje,“ připomněl včelař. Jak dále uvedl, postup je při každém výskytu některé z chorob podobný.

PÁCHNE PO SHNILÝCH JABLKÁCH

Nákazu způsobuje široká škála bakterií, které napadají ještě nezavíčkovaný včelí plod. Často je cítit hnilobný zápach po shnilých jablkách, zápach může být také ostře kyselý. „Pokud vyvstane podezření, že některé včelstvo napadla hniloba včelího plodu, musí veterinární správa odebrat z úlu vzorky k zaslání na Státní veterinární ústav do Jihlavy,“ popsal Šebesta z KVS. Současně s tím se vyhlásí předběžná opatření pro daného chovatele, především zákaz přesunu včel, včelstev a včelařských pomůcek. Do vyhlášení laboratorních výsledků musí také včelař informovat úřad o změnách v chování včelstev nebo případných úhynech.

V případě potvrzení nákazy laboratorními výsledky vyhlásí KVS takzvané mimořádné veterinární opatření. To v praxi znamená, že přímo v ohnisku, tedy na stanovišti výskytu choroby, se musí spálit všechna včelstva a kontaminované předměty. Okolo ohniska se stanoví ochranné pásmo, ve kterém platí speciální podmínky pro chov včel, například jejich převážení je možné jen s povolením krajské hygienické správy. Provádějí se také preventivní kontroly.

Jak dále uvedl Šebesta, předpovědět další vývoj onemocnění je poměrně těžké, jelikož se nákaza přenáší jak včelami, tak i nepřímým způsobem, třeba včelařskými pomůckami.

Hniloba včelího plodu není jedinou nemocí, která trápí chovatele z Libereckého kraje. Další chorobou, jež se pravidelně objevuje, je mor včelího plodu. Ten se letos na jaře vyskytl na několika místech na Liberecku, například v Liberci, Stráži nad Nisou, Chrastavě nebo Mníšku. Podobně jako u hniloby včelího plodu je nutné postižená včelstva spálit.

Mor včelího plodu má s hnilobou nemálo společného. Jde rovněž o bakteriální infekci, která napadá včelí plod. Ovšem zatímco mor napadá zavíčkované larvy a pevně lpí v buňce, hniloba se vyskytuje na nezavíčkovaném plodu a lze ji z něj snadno odstranit. Ani jedna z chorob však nepředstavuje pro člověka zdravotní riziko.