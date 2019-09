Život včel v přímém přenosu, ale třeba také zajímavé informace o stromech ve městě a nutnosti pečovat o ně. To vše přinesl již 13. ročník oblíbené karvinské včelařské výstavy, která se v pátek a v sobotu konala již tradičně v areálu místní průmyslové školy.

„Třináctka je sice nešťastné číslo, ale já si myslím, že letošní ročník opět přilákal spousty návštěvníků a těší mne, že je mezi nimi i tolik dětí. Výstavu jsme připravili tak, aby si i ti nejmenší odnesli informace o tom, jak život včel vypadá v reálu,“ říká úvodem jednatelka pořádající Základní organizace Českého svazu včelařů Karviná Věra Vantuchová.

Krom informací ze života včel, ukázek živých včel, úlů, včelařského náčiní, medových produktů, umění ze včelího vosku a dalších zajímavostí, nabízela výstava letos nově i ekologický koutek. Ten spojoval život včel s prostředím v Karviné a byl zaměřen třeba na památné stromy, místní aleje a další zeleň. „Karviná je sice brána jako zelené město. Náš ekologický koutek chce ale upozornit také na to, že se tady neustále kácejí stromy, a to i stromy starší šedesáti, ba i sta let. A nová výsadba? Ta je žel z nemalé části kvůli suchu odsouzena k zániku,“ podotkla zde organizátorka akce.

A jaký byl pro včelaře letošní rok obecně? „Poměrně špatný. Jakmile na jaře začaly kvést stromy, ochladilo se, což ovlivnilo množství a kvalitu jarního medu, pak jsme skočili rovnou do tropických veder, což mělo opět nedobrý vliv na tvorbu nektaru,“ říká dále Věra Vantuchová.