Letošní sezona je pro včelaře smutná. Medu je podstatně méně než v loňském roce. Na vině je podle nich hlavně deštivé počasí. Včely zároveň trápí hlad. Kvůli vysazování monokultury řepky a obilí mají nedostatek rozmanité pastvy s nektarem, a jsou tak náchylné k virovým onemocněním.

Daniel Beran z Lípy u Úněšova na severním Plzeňsku chová včely pět let a nejméně medu stočil právě letos. „Ani staří včelaři, kteří mají včely padesát let, prý takovou bídu nepamatují. První stáčení bylo velmi slabé, stočil jsem polovinu toho, co jindy, a lesní med vůbec nebyl. Myslím, že tento rok bude pro některé malé včelaře likvidační,“ řekl Beran s tím, že vše vykvetlo o měsíc dříve a včel bylo málo. „Když jich přibylo, byly už rostliny odkvetlé a hned poté byla měsíc zima a pršelo,“ vysvětlil.

Protože na polích převažují obiloviny nebo řepka a počasí nebylo příznivé, jsou včelky hladové. „Kdybychom letos včely nekrmili, už by zemřely hlady,“ poznamenal Beran.

„Zemědělci dostávají dotace, aby vysazovali pruhy rostlin s vysokým obsahem nektaru. Například v nedalekých Hunčicích vysadil pan Jílek biopás s nektarodárnými květinami, jako je třeba svazenka či hořčice,“ uzavřel Beran.

Podobná situace panuje také na Klatovsku. I tam může za nedostatek medu deštivý červen a fakt, že včely mají hlad. „Rostlin s dostatkem nektaru je málo. Apelujeme na zemědělce, aby vysazovali biopásy,“ sdělila za klatovský svaz včelařů Magdaléna Tůmová.

Letošní slabou sezonu potvrdil i Jaroslav Hrabák, jehož rodina má včely mimo jiné i na Rokycansku. „Co vím, tak je situace špatná v celé republice. Bylo příliš vlhko a velkým problémem se staly prudké deště. Jedno včelstvo v minulých letech vyprodukovalo od dvaceti do padesáti kilogramů medu, letos pouze pár kilo,“ popsal. Jaká bude situace příští rok, ale nedokáže odhadnout. „Všechno záleží na počasí,“ konstatoval.

Nemocné včely

Podle něj včely také dlouhodobě negativně ovlivňuje nedostatečná rozmanitost pastvy. „Kvůli špatné stravě jsou pak včely náchylné k nemocem, jako je například varroáza. Nicméně v Plzeňském kraji máme včely ve výborné kondici,“ doplnil Hrabák.

„Velkou výhodou jsou rozhodně dotace na biopásy, které se sejí na podporu diverzity krajiny. I samotní včelaři se snaží. Ve Stupně na Rokycansku například vysadili lipovou alej,“ upozornil včelař.