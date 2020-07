Vznikl díky dvouměsíčnímu úsilí členů spolku Ptení beze slibů z. s., jejich přátel a pár sponzorů.

„Při cestování jsem několikrát viděl knihobudku, což se mi líbilo a při jednom z výletů mě navíc zaujal knihostrom v parku jako krásný soulad s přírodou, tento konkrétní byl ovšem viditelně technicky nedotažený. Myšlenka výroby knihostromu mi pak ležela rok v hlavě, ale nevěděl jsem jak začít, vzhledem k tomu, že se dřevem jsem neměl téměř žádné zkušenosti,“ popisuje předseda spolku Pavel Šnajdr.

Ukryje až 150 knih

Díky následné výrobě laviček na vyhlídky a kamarádům z oboru si tuto práci ale osahal a s nadšením se pak do výroby knihostromu pustil.

„Je vyroben ze smrkového dřeva z lesa nedaleko Štarnova. Původní představu jsem několikrát musel přehodnotit a přímou výrobu jsem realizoval se synem. Jinak na knihostromu se podílelo i několik sponzorů např. dřevo Málek, pila Lehár či kovářství Bokůvka. Při vlastní instalaci knihostromu v centru Ptení pak pomáhali přátelé, členové spolku a dokonce i kdo šel kolem,“ usmívá se Pavel Šnajdr s tím, že do knihostromu se vejde přibližně 150 kousků a najde se tam vše od kuchařek přes povídky, romány až po dětské knížky.

Ty jo! To je nádhera!

Ohlasy na novou ptenskou atrakci jsou rozhodně pozitivní a nyní ji navštěvují desítky lidí denně.

„Ty jo! To je nádhera! Jak nápad, tak především, že se semknete a realizujete! Máte, jako vždy, můj obdiv,“ sklízí komplimenty knihostromu i jeho tvůrcům na facebooku Mir Ba. „Moc pěkné, nápadité. Ať občanům obce Ptení dlouho slouží a nejen jim,“ přidává se s postřehem Irena Kučerová.

Knihostromem ovšem činorodost členů spolku rozhodně nekončí. Už teď spřádají plány, co vyrobí dál. „Nápady jsou zatím v plenkách,“ usmívá se Pavel Šnajdr.

Kdo si hraje, nezlobí

Spolek, kterému předsedá, se nezabývá jen zvelebováním obce, ale pořádá i celou řadu zajímavých akcí. Tou nejbližší bude už 1. srpna turnaj v Maxi Člověče nezlob se. „Figurkami budou hráči samotní a očekáváme u hry spoustu zábavy,“ nechal se slyšet Šnajdr s tím, že přihlásit svůj tým do turnaje můžete na https://obecptenirezervace.webnode.cz/.

Že nevíte, co je knihostrom? Je to knihovna v kmenu stromu. Knihu si můžete půjčit, přečíst na lavičce vedle, odnést domů, po přečtení vrátit nebo přinést třeba jinou, kterou už doma nevyužijete a která by potěšila jiné čtenáře. Tvůrci knihostromu ve Ptení doufají, že bude dobře lidem sloužit a že zpříjemní život v obci.