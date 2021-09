Původně sháněl malou chatku v okolí Plzně, Prahy a Karlových Varů, kde žije, aby v ní trávil volný čas a víkendy. Nakonec však v roce 2018 koupil od armády řopík na Břeclavsku. Právě tehdy se začal odvíjet příběh a poslání sedmatřicetiletého Pavla Maška, Karlovaráka, který postupně sepisuje dějiny dříve německé obce Prátlsbrun neboli Březí, jejíž název v této podobě existoval v letech 1921 – 1938 a pak mezi lety 1945 až 1949.

Satelitní řopík u Březí na Břeclavsku. | Foto: se souhlasem Pavla Maška

Sám o sobě s nadsázkou hovoří tento elektrotechnik a informatik jako o šílenci. „Půl roku jsem hledal lacinou chatku v okolí, ovšem to bylo vzhledem k cenám nemožné. Vzpomněl jsem si ale, že kdysi armáda prodávala pozemky, které už nevyužívala. Tak jsem se zaměřil tímto směrem. Nakonec jsem našel bunkr na pozemku o velikosti asi sto tří metrů čtverečních na druhém konci republiky. Jel jsem se tam podívat, říkal jsem si, že si udělám pěkný den. Brzy ráno jsem vyjížděl z Prahy, obešel jsem tři nabízené bunkry v Březí. Byla to hrůza. Okolí zarostlé, neudržované, všude binec. Byl jsem naštvaný, fotky nebyly srovnatelné s realitou. Pár dní poté jsem hrál s kamarádem florbal a vyprávěl jsem mu, jaká je to hrůza, že je armáda už tři roky prodává a ani nikdo z místních o ně nestojí. No v tom kamarád pronesl, že kdo jiný než já, Karlovarák, by měl koupit bunkr na Moravě? Že to tady ještě nebylo. No a tak jsem do toho šel,“ směje se Mašek, který je majitelem ještě jednoho bunkru. Ve Znojmě.