Vršící se odpadky, potkani velcí jako čivavy. Každý, kdo do vnitrobloku domů ve Sklářské ulici vstoupí a chce se odtud dostat ve zdraví, musí koukat pod nohy, ale i do oken.

To proto, zda z nich zrovna neletí něco „voňavého“ nebo ostrého a těžkého. Přitom sotva před půl rokem investoval ústecký magistrát přes 3,5 milionu korun do likvidace letité černé skládky, navršené do výše několika metrů.

„Opět se tu hromadí odpad. Dělají to místní, kteří tu žijí v takových nelidských podmínkách. Čerpají dávky, nepracují, jsou tam celodenně a nemají ani základní hygienické návyky. Viděli jsme, jak vyhazují odpadky z oken,“ informovala náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

Město nechalo skládku odstranit během loňského léta na podnět krajských hygieniků během epidemie žloutenky. Hrozilo totiž, vzhledem k nevyhovujícím hygienickým podmínkám, další šíření nemoci. Úklid trval přibližně měsíc a zmizelo odsud zhruba tisíc tun odpadu.

Podle obyvatele Předlic Jana Cibrika, který jako člen komise prevence kriminality pomáhal úklid smetiště organizovat, nepořádek vyhazují především obyvatelé jednoho domu. „Jsem dost rozzlobený. Myslíme si, že tam dost lidí bydlí nelegálně, navíc tu není voda ani záchody. Všechno vyhazují z okna. Navíc tam někdo vaří drogy. Na dvoře rabovači popelnic vysypou pytel, rozhrabou ho a to, co nepotřebují, tam nechají,“ rozčílil se.

Tak likvidovali skládku ve Sklářské loni:

Městská policie sem umístila kamery. Jenže tu není kvalitní signál bezdrátového spojení. Kamery také nelze umístit na soukromý majetek, a to dvůr stejně jako domy, které ho ohraničují, jsou. Z veřejného prostranství pro změnu zase nedohlédly všude, kde to bylo třeba. V noci kamery osleply zcela.

„Hlídka sem dojíždí, během její přítomnost si tu nikdo nic nedovolí. Ale v tomto prostředí a s takovou skladbou obyvatel není šance to uhlídat,“ vylíčil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný. Měl tím na mysli, že velká část místních jsou Romové, kteří se sem nastěhovali ze Slovenska v 90. letech minulého století.

Za viníka nešvarů náměstkyně Nechybová označila vlastníka parcely, který se o svůj majetek nestará. Prý neodpovídá na výzvy úřadů k nápravě a dokonce si ani nepřebírá poštu. Přesto se Ústí pokusí peníze za úklid vymoci z majitele soudní cestou. „Město nemá účinné nástroje, jak tomuto přístupu vlastníků čelit,“ uvedla Nechybová.

Uklízet vnitroblok podruhé se už ovšem město nechystá. Minimálně do doby, než zase začne hrozit nějaké veřejné ohrožení.

Aktivista Miroslav Brož ze spolku Amare Předlice prý nedokáže posoudit, nakolik nového nepořádku přibylo. „Je to o 99,99 procenta lepší, firma to ovšem neuklidila zcela, něco tam zbylo. Přijde mi, že to vypadalo před týdnem stejně jako po úklidu na podzim. Mám zkušenost, že kde se na úklidu podílí místní, znovu skládka nevznikne, protože si to ohlídají.“