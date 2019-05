Nejen na půdě doudlebského zámku se zalíbilo netopýrům. Zoologové z Východočeského muzea v Pardubicích zjistili, že v zámeckém sklepení přezimovalo osmnáct vzácných vrápenců malých.

„Netopýři mají oproti nám, lidem, jednu obrovskou výhodu: když se na podzim ochladí, zalezou si do podzemního úkrytu a několik měsíců prospí. Snad i proto se dožívají na svou velikost úctyhodného věku čtyřiceti let. Prastaré sklepení zámku v Doudlebách nad Orlicí je pro netopýry neodolatelným zimním úkrytem: stálá teplota okolo 9 až 10 °C, dostatečná vlhkost, velké a přitom zamřížované vletové otvory a hlavně klid na zimní spánek. Proto nepřekvapí, že se do podzemních sklepních chodeb na zimu nastěhovala menší kolonie vrápenců malých,“ uvádí zpráva zoologů z letošního února.

Údolí Orlice se jim zamlouvá

Tito malí netopýři patří k teplomilným druhům a údolí Orlice jim prý maximálně vyhovuje.

„V České republice jsou rozšířeni pouze v nížinách a v teplejších pahorkatinách, přičemž početnější jsou na Moravě. Naše i evropská legislativa je přísně chrání, jsou zařazeni do kategorie kriticky ohrožení - což už samo napovídá, že nejsou právě běžní,“ upozorňuje zoolog a pracovník Východočeského muzea v Pardubicích Vladimír Lemberk.

Zámek Doudleby nad Orlicí je přitom dlouhodobě známou lokalitou mateřské kolonie netopýrů velkých. Ti v půdních prostorách přes léto rodí a vychovávají svá mláďata. Že však netopýři obývají zámek i přes zimu, se až do letošního února nevědělo. Tento objev učinila teprve výprava pardubických zoologů.

„Toto zjištění pomůže doplnit mozaiku poznání výskytu i způsobu života těchto našich létajících savců,“ dodává Vladimír Lemberk, který o objevu informuje na webových stránkách zámku.

Vrápenec malý dosahuje hmotnosti 3 až 9 g, rozpětí křídel má 192 až 254 mm, tělo bývá dlouhé 37 až 47 mm. Srst je šedobílá a na břiše světlejší.



Na nose má nápadný blanitý výrůstek ve tvaru podkovy. Létací blána je hnědočervené barvy. Mladí jedinci jsou tmavší. Při zimování se zcela balí do létací blány a svým tvarem připomíná hrušky. Zimní spánek (hibernace) nastává zpravidla od října do dubna. Páření probíhá obvykle na podzim a samice si uchovává po celou dobu zimování spermie ve své děloze v inaktivním stavu a k oplodnění vajíčka dochází až po ukončení zimního spánku. Mláďata (obvykle 1) se rodí koncem května až začátkem června a samice je zprvu nosí na břiše.

