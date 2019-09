Slavnostní koncert u příležitosti nově opravených varhan se dnes večer koná v kostele sv. Mikuláše ve Světlé pod Ještědem. Vystoupí na něm sólista Národního divadla v Praze Aleš Briscein, na varhany zahrají Pavel Hrubeš a Boris Jones, dále zahrají Komorní smyčcový soubor Libero a žáci ZŠ Světlá pod Ještědem.

Prvním oficiálním počinem byl koncert Aleše Brisceina, sólisty ND v Praze v prosinci roku 2017. | Foto: Deník

Oprava varhan přišla na zhruba 470 tisíc korun. Snaha o záchranu nástroje postaveného v letech 1895 – 1901 v dílně Josefa Kobrleho z Lomnice n. Popelkou trvala 10 let. U zrodu myšlenky stál v roce 2009 varhaník, sbormistr a pedagog Lukáš Trykar (†2013). Do roku 2017 se vybrala částka 35 tisíc korun. Nový impuls celé snaze přinesly děti ze Základní školy Světlá pod Ještědem. V květnu 2017 uspořádaly v kostele sv. Mikuláše jarní koncert, na který přišlo zhruba 200 lidí. Přes 12 tisíc vynesl také jarmark. To bylo ale stále málo.