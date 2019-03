Základní školy E. Rošického ve Svinově je solidně zaplněná. Oproti prvním dílnám už se informace rychle šíří a vedle předškoláků, kteří sídlí ve stejném objektu, je tam už i spousta seniorů.

„Celý život jsem pracovala jako učitelka, takže tato náplň a poslání jsou mi blízké a jsem moc ráda, že pro nás vymysleli takovou akci,“ říká Šárka Havránková, která ještě nevynechala jediné ze tří setkání, kde senioři a děti z mateřinky společně vyrábějí rukodílné výrobky.

Prozatím se dílny týkají této skupiny dětí, do budoucna je ale obvod plánuje i pro další mateřské školy v obvodu.

Speciální promítání pro seniory

Tvořivé dílny nejsou jediný projekt, který v uplynulých měsících pro seniory ve Svinově vznikl. Novinkou je i Senior kino pro svinovské důchodce. První promítání (filmu Po čem ženy touží) proběhlo 12. února ve školní jídelně, několik se jich tento rok ještě chystá. „Nepůjde jen o filmy pro pamětníky, jak dokazuje první promítání. Seniorům nabízíme možnost, aby nemuseli z domova dojíždět daleko do multikin. Promítání je i s drobným občerstvením,“ vysvětluje starosta Radim Smetana s tím, že vstup je zdarma a náklady kryje Kulturní komise při úřadu městského obvodu Svinov.

„Mládež se neumí správně chovat a jednat se staršími, vidíme to v MHD i kdekoliv jinde. Z tohoto pohledu je třeba tyto skupiny propojit, aby děti získaly povědomí, že senior není hrubé slovo, ale člověk, který za sebou něco má, zaslouží si úctu a lze od něj čerpat motivaci i nápady,“ vysvětluje poslání tvořivých dílen starosta Svinova Radim Smetana, při výrobě rovněž přítomný.

Nový projekt (podpořený i evropskými fondy, z rozpočtu státu a města Ostravy) se od prosince koná jednou měsíčně vždy ve čtvrtek dopoledne. Společně se nyní sejde kolem dvaceti předškoláků se seniory a vyrábějí svícny, keramické přívěšky, zvonkohry, velikonoční zajíčky…

Vždy ráda přijdu

„Babičky sedí doma a určitě jsou ochotné pro děti něco udělat. Některé chodíme číst pohádky do školek a uvítáme každou takovou akci. Děti jsou aktivní a zapojují se i do diskuse. Když bude čas, vždy ráda přijdu, naplňuje mě to,“ říká Šárka Havránková.

Podle starosty si vznik takového projektu žádá dnešní doba.

„Je to přínosné pro obě strany, ty starší to vrátí do jejich mladých let, děti zase cítí podporu seniorů, že jsou to ty klasické babičky a dědové, jak je známe. Mnohdy sedí doma a hledají aktivitu odpovídající jejich věku a schopnostem,“ popisuje starosta a jeho slova o přátelské a pohodové atmosféře potvrzují i samy děti.

„Baví mě to, je to jiné než normální dny ve školce. Povídáme si, jak to bude vypadat, co kdo má udělat. Bavíme se i o volném čase, co kdo děláme a tak,“ říká šestiletá Ela Krmášková z MŠ E. Rošického.

Jakmile se projekt naplno rozjede, plánuje vedení obvodu dílny přesunout do školní jídelny do Bílovecké ulice, kam mohou chodit děti ze všech tří mateřských škol ze Svinova. Pilotní projekt ukazuje, že to má smysl.