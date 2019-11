Vyškovský závod zaměstnává zhruba sto sedmdesát lidí. „Jsem si plně vědom dopadu tohoto plánu na zaměstnance v České republice, ale jsem přesvědčený, že toto je nejlepší cesta vpřed,“ uvedl pro Českou tiskovou kancelář prezident divize podlah firmy Unilin Ruben Desmet.

O konkrétním datu ukončení produkce ve Vyškově společnost prozatím neinformovala.

Zaměstnanci se se situací musejí vypořádat. „Neznám podrobnosti. Jediné, co nám řekli, bylo to, že firma bude končit a výroba se přestěhuje do zahraničí,“ uvedl jeden z pracovníků firmy, který si nepřál být jmenován, redakce však jeho jméno zná.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy představuje přesun výroby z České republiky zvláště do zemí na asijském kontinentu za větší efektivitou situaci, jakých bude v budoucnu přibývat. „Platí to zejména v případě výroby s nízkou přidanou hodnotou a nízkou marží,“ konstatoval Kovanda.

Roli podle ekonoma sehrává i situace na českém trhu práce, kde chybí pracovníci a existuje tlak na růst mezd. „Tento přirozený tržní vývoj však až nežádoucím způsobem zesiluje tlak odborů a části politické reprezentace na překotné navyšování minimální mzdy a na obecné navyšování mezd a platů ve veřejné i soukromé oblasti,“ komentoval Kovanda.

Společnost Unilin byla založena v Belgii v šedesátých letech minulého století. Od té doby se proměnila ve světového hráče v oblasti podlahových krytin. Nyní má pět tisíc zaměstnanců ve dvaceti závodech po celém světě.

Do České republiky Unilin vstoupil v roce 2014 vstoupil Unilin do České republiky, když koupil továrnu na výrobu třívrstvých dřevěných podlah ve Vyškově Magnum Parket.