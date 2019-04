Ve Žďáře jste vyrůstala a také chodila do školy. Jak vzpomínáte na svá školní léta?

Chodila jsem na základní školu s číslem jedna, kde jsem měla skvělé učitele. Nejraději vzpomínám na paní učitelku Večeřovou, Palzerovou, Klimešovou, Žembovou a pana učitele Sedláka. Už tehdy mě bavily jazyky a vyhrála jsem dokonce národní kolo olympiády v ruštině. Pak jsem zvolila gymnázium, které bylo zaměřené i na jazykovou výuku, takže to pro mě byla přirozená volba. I tam jsem měla štěstí na učitele, zejména na paní Veselou a Brožovou. Jestli mi něco v životě i podnikání pomohlo, tak to bylo kvalitní vzdělání, které jsem ve Žďáře získala. Znalost zejména anglického a ruského jazyka nám v podnikání přinesla významné obchodní příležitosti a nyní dodáváme do více než sedmdesáti zemí světa.

Později jste se rozhodla pro studium zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Proč jsme zvolila zrovna tento obor?

V době, kdy jsem vyrůstala, byly uzavřené hranice. Táta pracoval ve firmě Žďas jako vedoucí prodejního oddělení, a díky tomu jsme měli možnost žít pět let v Indii. Mým snem bylo cestovat a obchod mě lákal. Už jako studentka jsem si při vysoké škole přivydělávala jako průvodkyně v cestovní kanceláři. Prováděla jsem turisty po Praze a mluvila ve třech jazycích. Po otevření hranic jsem také jezdila jako průvodkyně s nově vzniklou žďárskou cestovní kanceláří Santini Tour do Anglie a Francie, což pro mě byla obrovská zkušenost. Žďár mi tedy dal i první pracovní příležitosti.

V Praze jste si pak založila eventovou agenturu, jak jste přišla právě k tomuto oboru?

Agenturu jsem založila v roce 1994. Lákala mě organizace velkých společenských akcí. Mým největším a nejoblíbenějším klientem byla Českomoravská stavební spořitelna. Akce typu servírované večeře pro 2500 lidí se svého času staly tím nejlepším, co v České republice bylo. Při této práci jsem musela být kreativní, mít cit pro detail a využívat organizační schopnosti. Byla to krásná etapa mého života.

Radka Prokopová

Dětství prožila ve Žďáře nad Sázavou, kde se narodila a navštěvovala základní školu i gymnázium. Vystudovala zahraniční obchod na VŠE v Praze a v roce 1994 založila vlastní eventovou agenturu. Spolu s manželem Františkem Fabičovicem začala podnikat roku 1998, kdy vznikla v Břeclavi jejich společnost Alcaplast zaměřená na sanitární techniku. Během jejich společného podnikání se stala Manažerkou roku 2015 i jednou z nejvýznamnějších dam českého byznysu v soutěži TOP ženy Česka. V březnu letošního roku spolu s manželem zvítězila v soutěži EY Podnikatel roku 2018 České republiky. Nyní Radka Prokopová vykonává ve své firmě funkci výkonné ředitelky a věnuje se převážně obchodu a marketingu.

Nikdy jste nezvažovala zůstat v rodném kraji, na Vysočině?

Vždy mě lákala velká města, takže jsem byla ráda, když jsem se v osmnácti letech přesunula díky studiu do Prahy. Žďár jsem si ale oblíbila, protože odtud pochází moji předci a vždy se s radostí vracím. Celkově se mi Vysočina líbí a své rodné město mám spojené s příjemnými vzpomínkami na rodiče, rodinu a spoustou zajímavých lidí, které jsem tam poznala.

Při podnikání jste se potkala se svým manželem, s nímž nyní v Břeclavi vedete firmu zaměřenou na sanitární techniku. Jak jste se poznali?

V rámci své práce jsem pořádala večírky na různých místech a na jednom z nich jsem poznala svého manžela. Když jsme se seznámili, začali jsme přemýšlet o společném podnikání a já se za ním na jižní Moravu přestěhovala. V roce 1998 jsme v Břeclavi založili firmu Alcaplast, která je nyní největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě a zaměstnává přibližně šest set lidí.

Proč zrovna sanitární technika?

Sanitární technice se věnoval můj manžel již před naším seznámením. Tehdy tyto věci nakupoval a přeprodával, ale později začaly být problémy s nedostatkem zboží, a proto se rozhodl vybudovat firmu, která by sanitární techniku zároveň vyráběla. Současný sortiment společnosti Alcaplast čítá 600 výrobků, z nichž hlavní výrobkové řady jsou ventily, sifony, moduly, žlaby, vpusti či WC sedátka. Jsme tvůrcem nových trendů v sanitární technice a na sedmdesát procent svých produktů vyvážíme do zahraničí. Získali jsme řadu ocenění za design, jako například Red Dot Award za kolekci ovládacích tlačítek FLAT nebo iF Design Award za ovládací tlačítka NIGHT LIGHT.

Co na vaše úspěchy říkají rodiče?

Myslím si, že jsou na nás hrdí a zároveň jsou naší velkou oporou. Když jsme s manželem v rámci podnikání museli odjet na zahraniční cestu, tak byli s dětmi a vždy nám pomáhali, za což jsme jim velmi vděční. Na Rendlíček, kde máme chatu, nyní už jezdí další generace.

Co pro vás znamená vítězství v soutěži EY Podnikatel roku 2018 ČR?

Je to pro nás největší ocenění, kterého jsme mohli v rámci svého podnikání dosáhnout. Nedokáži ani popsat pocity, které jsem měla, když na slavnostním vyhlášení zazněla naše jména. Jsem velmi vděčná, že někdo naši práci ocenil a můžeme tak inspirovat další podnikatele. Podnikání je sice náročné, ale úspěchy stojí vždy za to.

Spolu s manželem odcestujete v červnu na světové finále do Monte Carla, kde budete reprezentovat Českou republiku. Na co se tam nejvíce těšíte?

Je to pro nás skvělá příležitost potkat se s lidmi, kteří něco vytvořili napříč různými obory. To, že budeme reprezentovat naši republiku, je pro nás velká čest. Zároveň se velmi těším na to, že si tu atmosféru užijeme společně s celou rodinou.