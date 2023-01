V ulici navíc sídlí mateřská škola, takže vycházka dětí s učitelkami připomíná slalom. „Syn občas do nějaké hromádky šlápne a to je šílený puch. Nechápu lidi, mají psa, ale uklidit po něm neumí,“ podotkla otráveně Jana Novotná.

Lidé se obrátili na radnici, aby jim pomohla problém řešit. Jenže jediné řešení je chytit pejskaře přímo na ulici. Koše se sáčky na exkrementy město nakoupilo. Nový stojan pořídili i přímo na Lidickou ulici. Lejn z chodníků však neubylo.

Sáčky nafasují v infocentru

„Je odpovědností každého po svém čtyřnohém miláčkovi uklidit. Pokud budeme čekat pouze na úklid ze strany města, bude nutné vynakládat více finančních prostředků do této oblasti na úkor nějaké jiné. Pejskaři si mohou v informačním centru nafasovat sáčky. Ty jsou umístěny i na většině odpadkových košů na okraji města. Přes městské služby a pracovníky veřejně prospěšných prací se snažíme maximálně všechna psí lejna uklízet,“ sdělil starosta Daniel Brýdl.

Boj s psími exkrementy na chodnících je nekonečný ve všech městech v Pardubickém kraji. „Je to marný. Někdo se tváří, že nevidí, co jeho pes dělá, jiný svědomitě ihned vše uklidí. Jednou jsem se ozval a chlapa se psem upozornil, dostal jsem vynadáno, co se starám,“ řekl Pavel Kovář ze Svitav.

I tam radnice každý rok nakupuje nové koše se sáčky. „Ročně vynakládáme velké peníze za nové koše se sáčky na výkaly. Víme, že pokud lidé nemají v dostupné vzdálenosti koš, tak to neseberou. Každý rok doplňujeme koše na dvě až tři nová místa. Pokud strážník dotyčného pejskaře nechytne při činu, tak to nemá řešení,“ prohlásil svitavský starosta David Šimek.

Častější kontroly či úklid

Zvýšit kontroly městské policie, zdražit poplatek ze psů nebo zajistit častější úklid inkriminovaných ulic. Ovšem lidé navrhují i novinku, kterou už testovaly některé státy. „Nejlepší by bylo zavést povinný registr DNA psů. U exkrementů kontrolovat DNA a automaticky posílat pokuty. To je efektivní, i když drahý systém, ale je možné ho platit z poplatků za psa,“ navrhla Havránková.

A DNA psů není taková sci-fi, jak se může zdát. Jedno z měst v severní Itálii uvažovalo vytvořit databázi DNA všech registrovaných psů. Pokud poté strážník na chodníku nebo v parku nalezne psí exkrement, odebere vzorek na analýzu, která určí, komu pes patří. Podobný, šestiměsíční zkušební projekt testovali před časem v Izraeli. Genetika se zalíbila i radním Prahy 7, kde ročně vyvezou zhruba 125 tun psích exkrementů, což radnici stojí více než deset milionů korun. Projekt psí DNA tu ale nedopadl.

Ani v Litomyšli se touto cestou zatím rozhodně nevydají. „Registr DNA psů je podle mě něco, co z ekonomického hlediska nedává smysl a osobně nejsem pro jeho zavedení. Znovu bychom tím postihovali a obtěžovali i těch 90 procent slušných majitelů psů a stejně by se mohlo často stát, že by se tím nic nevyřešilo. Do Litomyšle mohou zavítat se svým psem i návštěvníci z jiných měst a jejich mazlíček by v databázi nebyl nalezen,“ vysvětlil Brýdl.