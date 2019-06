Rekordy padly na 11 stanicích. Vůbec nejtepleji bylo v Javorníku a Vidnavě, kde meteorologové shodně zaznamenali 34,3 stupně Celsia.

V Olomouci, kde odpoledne naměřili 33,3 stupně, byl pokořen dosavadní rekord 32,4 z roku 1965.

„Nejtepleji bylo v Olomouckém kraji ve Vidnavě a Javorníku, kde jsme na stanicích naměřili shodně 34,3,“ informoval Tomáš Ostrožlík z ostravského předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Na obou místech byl pokořen rekord pro datum 26. června. Stejně tak v Dubicku na Zábřežsku, kde bylo ve středu maximum 33,9 stupně. „V Olomouci jsme naměřili 33,3 a ve Šternberku 33,1 stupně,“ sdělil meteorolog.

V Přerově ve středu vystoupila rtuť teploměru na 32,9, v Šumperku 32,9 a v Prostějově činilo středeční maximum 32,5.

„Rekordy pro daný den, které vyhodnocujeme na stanicích s více než 20letou historií pozorování, padly na 11 stanicích v Olomouckém kraji. Kromě Prostějova, kde platí ten dosavadní 33,4, byly přepsány na všech místech,“ hlásil Deníku Tomáš Ostrožlík.

V kostele příjemných 24°C

Vedra byla nejméně snesitelná v rozpálených ulicích s nedostatek zeleně. Lidé hledali úlevu u kašen, v parcích.

V olomouckém kostele svatého Michala, kde bylo po poledni několik desítek turistů, naměřil Deník jen několik kroků od vstupu do chrámu příjemných 24 stupňů Celsia.

Do zimy z rozpáleného parkoviště "skočili" návštěvníci Javoříčských jeskyní.

„Teplota se na celé návštěvnické trase, i v dómu Gigantů, pohybuje mezi sedmi až osmi stupni Celsia. Je to velká změna proti teplotě u vchodu do jeskyní,“ usmál sel Martin Koudelka vedoucí správy Javoříčských jeskyní.

Kolapsů nepřibylo

Podle mluvčího Fakultní nemocnice Olomouc nezaznamenali pracovníci urgentu v důsledku veder zvýšený počet případů, například kolaps a dehydrataci organismu či dramaticky zhoršené potíže kardiaků.

„Nebyl žádný zvýšený počet těchto případů. Lze to přičíst tomu, že lidé, kteří patří mezi ohrožené skupiny, se hlídají a přizpůsobí se vysokým teplotám,“ sdělil Adam Fritscher.

Morava teď bude pálit víc než Čechy

Tropická třicítka bude spalovat olomoucký region ještě ve čtvrtek, a to jih kraje. Na Jesenicku by mělo být naopak do 25 stupňů.

V pátek bude ještě „chladněji“, a to o jeden dva stupně, ovšem už v sobotu se začne opět oteplovat.

„V pondělí, kdy bude naopak tepleji na Moravě než v Čechách, by se maxima v Olomouckém kraji mohla blížit 33 stupňům, ale to budeme ještě upřesňovat,“ uvedl meteorolog Ostrožlík.