Už téměř rok funguje kulinářské „okénko“ v Revoluční ulici. Veganské bistro VEGWay zde otevřeli Andrea Strnadová a Jakub Raindl. Překvapení jsou tu prý na denním pořádku. „Celkově k nám chodí milí lidé, až si říkám, že snad ani nejsem v Česku. Těší nás i pozvánky na různé akce. No a nemile nás překvapilo, kolik je za tím vším práce,“ popsala své pocity zakladatelka.

Vegway - pár, který si otevřel v Liberci okénko s vegetariánským a veganským stravováním. | Foto: Deník / Kamil Košun

Vaření je bavilo a chtěli se o své kulinářské umění podělit s okolím. A tak vznikl nápad na založení vlastního bistra. Jelikož gastro vybavení je poměrně nákladné, vyrazila dvojice za kanál La Manche vydělat peníze a získat nové zkušenosti. Jak ale přiznali, o názvu neměli hned jasno. „VEGway se mohlo jmenovat Green vegan bistro, Pea's bistro, Jinej směr. Nyní bychom nejraději zvolili název Revoluční vokno, což by vystihovalo jak kuchyni, tak i sídlo. A proč jsme se rozhodli zrovna pro VEGway? Ukazuje nás to nezávisle na tom, kde jsme. Je to krátké a úderné,“ řekla Strnadová.