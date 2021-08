Ve Vejprtech nastala menší revoluce v pojetí sociálních služeb. Městská správa sociálních služeb se snaží co nejvíce klientů převést z běžné pojaté ústavní péče do domácností, aby mohli zažívat vyšší míru svobody i zodpovědnosti. Pomůžou v tom i nově budované byty v takzvaném Domečku a domu vedle Husovy ulice. Pokud se městu podaří z eurodotací obnovit také budovu bývalé nemocnice, vznikne více prostoru i pro další klienty. Současně obnova domů zlepší vzhled horského města.

„Procházíme velkou vnitřní transformací, kdy se snažíme rozšířit a zlepšit bydlení klientů tak, abychom jim umožnili daleko lepší život,“ uvedl ředitel MSSS Viktor Koláček. Ve velkých budovách nechal rozdělit prostory na jednotlivé domácnosti po menších skupinkách, které mají svého kmenového pracovníka. „Pro klienty to znamená návrat k normalitě a tomu, jak se žije doma. Samozřejmě nejde to u všech a hned. Ale třeba Kavkaz teď má pět domácností, kde žijí klienti podle svých schopností,“ doplnil ředitel.

Správa poskytuje osm sociálních služeb a eviduje v jejich rámci přes 400 smluvních uživatelů, z nich žije kolem tří set v pobytových zařízeních. Jedná se o osoby se zdravotním, mentálním nebo chronickým duševním onemocněním. Žijí v 16 budovách, z toho šesti velkých.

Aby se uvolnila kapacita ve velkých domech, potřebuje organizace další byty s vlastními kuchyňkami, sociálním zázemím, ložnicemi a společnými obývacími pokoji. Ty právě vznikají v Domečku, dokončené mají být příští rok v lednu. „Domeček je jedna z nejstarších budov Vejprt, ačkoli nemá status památkově chráněné budovy,“ uvedla starostka Jitka Gavdunová. „Předěláváme ho na chráněné bydlení, náklady dosahují 21 milionů korun. Většinu kryje evropská dotace, spoluúčast hradí město,“ doplnila.

Podobnou proměnou projde i dům v Husově ulici, díky čemuž se podaří uvolnit místo na Dukle, kde žijí nejstarší klienti. Už bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele. Na obnovu se městu podařilo získat 20 milionů korun z eurodotací skrze MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Ještě větší porci z evropského fondu může ukrojit obnova jedné ze dvou budov bývalé vejprtské nemocnice. Proměna nevyužívaného domu na domov zvláštního režimu by měla podle předběžných odhadů vyjít na 60 milionů korun. „Projekt je zatím ve stadiu přípravy,“ upřesnila starostka.

Dům je plánovaný v pasivním standardu, aby splňoval přísná kritéria energetických úspor při provozu. Jen na takovou stavbu je možné získat vysoké dotace. Má to ale háček. „Na závěr se tento dům přetlakuje a následný pokles tlaku nesmí přesáhnout stanovený limit. Jestliže se tak stane, je velký problém zjistit, kde v průběhu prací nastala chyba,“ nastínil hlavní úskalí ředitel Koláček.

Přesto chce do toho město jít. Do konce roku by mohl být hotový projekt, a pokud uspěje se žádostí o dotaci, v polovině příštího roku se může začít stavět.