Právě umístění sochy blízko památkové zóny provokuje především zastánce historie. „Vizualizace této šílené hromady šrotu nebyla při hlasování známá. Takto by moderní umělecká díla na okraj městské památkové rezervace rozhodně neměla být umísťována. Hodně Znojmáků je z toho znechuceno,“ reagoval tamní historik a místopředseda Okrašlovacího spolku Jiří Kacetl.

Fotografii díla s anketou umístil o víkendu na svém facebookovém profilu Lukáš Dubec. Lídr znojemských Pirátů a náměstek hejtmana kraje. „Chtěl jsem upozornit na brzkou instalaci díla, aby lidé nebyli překvapeni. Dlouho se o tom nemluvilo, tak silnou odezvu jsem ale nečekal,“ komentoval reakce lidí Dubec.

Pro umístění futuristického díla by sám dal přednost v jiné části města. „Kus moderního umění do Znojma určitě patří, ale do historického centra asi ne,“ zvažoval.

Konec jedné éry

Netradiční dílo, které připomíná konec éry telefonních budek tím, že jsou naskládané na sobě, získalo podporu obyvatel asi před čtyřmi lety. Hlasovali pro něj v participativním rozpočtu města pod názvem Tvoříme Znojmo. Jeho podobu ale prý neznali. Iniciátoři návrhu ze spolku Umění do Znojma jsou naopak přesvědčeni, že i do historického centra prvky 21. století patří.

„Není možné umělcům říkat, jak má dílo vypadat. Socha má navíc navíc základ ve skutečné budce z města. Byli jsme nadšení, když se návrhu, udělat z ní artefakt, zhostil Maxim Velčovský. Je to připomínka doby, která pominula,“ řekla Andrea Krejčí ze spolku.

Souhlasnými projevy podpořili šéfku Galerie a prostor, jež se spolkem souvisí, renomovaní kurátoři a znalci dějin umění. „Jejich názory si lidé mohou přečíst na webu galerie. Umění nemá uklidňovat, má vyvolávat diskuse a provokovat. Může to znít povýšeně, ale Eiffelovu věž v Paříži málem také nepostavili,“ poukázala Krejčí.

Novodobé dílo se zamlouvá i Jiřímu Salvetovi z Brna. „S uměním se to má běžně tak, že potřebuje čas k tomu, aby bylo přijato,“ vyjádřil se k názorům Znojemských brněnský psychoterapeut.Dílo už čeká na dokončení v zámečnické dílně. „Umístit bychom ho chtěli ještě do zimy,“ potvrdila Krejčí.

Podle Jiřího Kacetla, který je současně zastupitelem a předsedou výboru pro územní plánování bude netradiční uskupení z telefonních budek, za zhruba tři sta tisíc korun, na náměstí Republiky stát. „Je pozdě něco měnit, je to ale poučení do budoucna. O návrhu jakéhokoliv dalšího díla necháme hlasovat až po předložení modelu,“ upozornil.

Kdo je Maxim Velčovský



- Designér a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

- U nás i v zahraničí proslul parafrázováním známých předmětů, které staví s nadsázkou do nové role.

- Jeho práce jsou zařazeny ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Viktoriina a Albertova muzea v Londýně, v Nové Pinakotéce v Mnichově a v muzeu designu a užitého umění Mudac v Lausanne.

- Věnuje se především tvorbě ze skla a porcelánu, často se pohybuje na hraně pop artu.

- V roce 2010 spolupracoval na instalaci českého pavilonu pro Expo 2010 v Šanghaji.

- V současné době je kreativním ředitele společnosti Lasvit.

- Je držitel ocenění Best of Year Awards 2020.