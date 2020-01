Zítra se na obě akce podívají výhradně odborníci. Běžným návštěvníkům budou přístupné od pátku. „Poprvé máme partnerskou zemi, kterou je Thajsko. Návštěvníci se seznámí s thajským boxem, dopřejí si thajskou masáž. Chybět nebudou ani thajské tanečnice, které představí jedinečnou kulturu země,“ nabídl jedno z lákadel ředitel veletrhů Go a Regiontour Petr Maliňák.

Zájemci o domácí turistiku zavítají na společný stánek Brna a Jihomoravského kraje. Ve městě si letos připomenou 150 let od narození Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní architektury. Uplyne zároveň devadesát let od dokončení vily Tugendhat. „Zájemci si ve stánku posedí v křesle Barcelona nebo na židli Brno, které jsou součástí vybavení vily,“ pozvala návštěvníky zastupitelka pro cestovní ruch Kristýna Černá.

Kraj vsadil na neokoukané atrakce. „Předvedeme méně známá místa, která stojí za návštěvu,“ řekl náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Tipy z veletrhů:

partnerská země Thajsko – thajské jídlo, masáže, nabídka tamních surovin

přednášky cestovatelů Dana Přibáně nebo Tomáše Poláčka

vystoupení rakouského horozelce Petera Habelera

RegFoodFest – festival krajových specialit a regionálních potravin

Festival jídla Go to FoodPark

Cestovatelský festival Go Kamera

Návštěvníci o víkendu zamíří i do pavilonu F výstaviště, kde bude přehlídka regionální kuchyně i mezinárodní gastronomie Go to FoodPark. „V části nazvané Ochutnej svět si zájemci vychutnají kontinentální kuchyni i cizokrajné pokrmy. Celorepublikovou premiéru bude mít přehlídka podniků z bestselleru 365 Gastromapa Lukáše Hejlíka,“ sdělila organizátorka festivalu Dana Drásalová. Zapojí se dvacet podniků napříč republikou.

Na potravinovém trhu festivalu najdou zájemci vše potřebné do kuchyně. Největší výzvu si jeho organizátoři připravili pro jedlíka Jaroslava Němce. Čeká na něj speciální menu složené z islandské speciality Hákarli nejsmradlavější ryby světa Surströmming.

Cestovatelské duo Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund bude hlavním tématem festivalu Go Kamera. „Podařilo se zajistit obě originální Tatry H+Z, které jely slavnou cestu kolem světa. Bude to poprvé, kdy obě legendární tatrovky někdo vystaví společně,“ pozval pořadatel akce Rudolf Švaříček.