Tam jsme v sobotu napočítali zhruba padesátku vozidel. Obvyklé parkoviště totiž obsadila stavební firma, která pracuje na asfaltové cyklotrase od Kamenné búdy až ke státní hranici. Jen pro zajímavost dodejme, že termín dokončení cyklotrasy je dle podepsané smlouvy se slovenskou stranou 30. dubna 2021.

I přes nádherné, téměř letní počasí nebylo na vrcholu Bílých Karpat nijak přelidněno. Turisté, spíš po dvojicích, polehávali nebo jen tak postávali pod vysílačem a doplňovali kalorie z domácích zásob. Holubyho chata - jediná občerstvovací stanice na vrcholu, je aktuálně zavřená a nefunguje ani výdejní okénko.

„Kvůli hygieně a bezpečnosti nechceme zatím otevřít ani to okénko. Uvidíme, co poví naše vláda a co bude po Velikonocích. Zatím malujeme a děláme údržbu, kterou nejde dělat za plného provozu chaty,“ vyjádřila se k aktuální situaci provozní Martina Ostrovská z Lubiny.

Vrchol Velké Javořině je autem přístupný jedině ze Slovenska. A byla to právě slovenská policie, která kontrovala na vrcholu Bílých Karpat dodržování vládních nařízení.

Jsou téměř stejná jako u nás. Roušky, pohyb na veřejnosti jen po dvojicích a zákaz shromažďování. Policie vyžadovala a také upozorňovala občany hlavně na roušky.

„Jezdí na vrchol docela často, také kontrolují, jestli lidi necárají přes hranice,“ podotkla šéfová Holubyho chaty Martina Ostrovská.

V rouškách v ten den chodilo kolem vysílače, odhadem, přes šedesát procent lidí. Na vrchol Bílých Karpat se v neděli vydal se svou přítelkyní také Petr Gál z Korytné, kterého mrzela hlavně zavřená Holubyho chata.

„Dokážu si představit, že bych si dal přes okénko malé pivo nebo třeba kafe, ale asi budeme muset ještě nějaký čas vydržet. Snad ta omezení brzo skončí,“ přeje si na závěr.