Desítky vajíček, zajíčků, slepiček, ale i husy, ovečky, čápi, koledníci či Morana a bohyně jara Vesna čekají na návštěvníky místní části Opařan na Táborsku. Nové Dvory se opět po roce proměnily ve velikonoční vesničku se vším všudy. Podívejte se s Deníkem na místo a inspirujte se.

Nové Dvory se opět po roce proměnily ve velikonoční vesničku se vším všudy. Podívejte se s Deníkem na místo a inspirujte se | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Novodvorské ženy, zejména dobrovolné hasičky, ale i další sousedky svou kreativitu nezapřou. Zdobí náves i své domy nejen o Vánocích ale i před Velikonoci a na čarodějnice. Velikonoční výzdobě se podle jedné z nich, Marcely Máchalové, věnují asi od roku 2016. Využívají nejen přírodní materiály, ale i starší nepotřebné věci. Tak letos například vznikli zajíci ze starých jízdních kol nebo květiny z víček od PET lahví.

Před devíti lety začali místní s výzdobou pozvolna. „Postupně to přibývalo na intenzitě a letos se to posunulo až do nějakého extrému,“ míní. „Je to až neuvěřitelné, jak to všechny chytlo. Máme tu na stromech tolik vajíček, že se to nedá ani spočítat,“ směje se Marcela Máchalová.

Na výzdobu lze přispět

Lidé, co jezdí obdivovat o vánočních svátcích anděly, si zvykli navštěvovat Dvory i na Velikonoce a čarodějnice.

„Je to pro nás svým stylem bič, ale na druhou stranu jsme za to moc rádi, že se k nám vracejí lidé nejen pokochat, ale i inspirovat,“ popisuje Máchalová s tím, že na výzdobu lze přispívat do připravené kasičky, nebo materiálně. Tedy přivézt s sebou své nazdobené vajíčko a umístit jej na jeden ze stromů. Zanechat lze i zápis v pamětní knize na návsi.

Na autobusové zastávce vznikla pro děti veselá tvořivá dílna, příchozí se mimo jiné dozví řadu zajímavostí o tradicích tohoto jarního období, vše je doplněno říkadly, koledami i tematickými obrázky.