/ANKETA/ Jako tradičně se druhou říjnovou neděli na pardubickém závodišti uskuteční slavný dostih Velká pardubická. Tentokrát už po stotřiatřicáté. Letos opět i se zahraniční účastí, dorazit mají i jezdci z Irska. Přípravy na tento slavný závod v těchto dnech vrcholí.

Přípravy na Velkou pardubickou jsou v plném proudu | Video: Michal Žampach

Finální přípravné práce na tento legendární dostih jsou v plném proudu a probíhají v posledních dvou týdnech. Zelený koberec pro koně musí být posekán a zavlažen, živé ploty sestřiženy, ale nesmí chybět ani nutná příprava a kontrola překážek, přechodů a mnohého dalšího.

Aktuálně tu organizátoři připravují kolbiště, kropí a pečují o travnaté plochy, kde je důležitá především výška sečení. Ta se pohybuje kolem deseti centimetrů u trávníku, který se seče pravidelně třicetkrát za rok. Samotné závodiště má 23 hektarů travních ploch a aby byl trávník pro dostih připraven, musí splňovat hned několik kritérií. Jedním z nich je hustota travního povrchu, jelikož tlumí došlap koně, dále pak vlhkost a samozřejmě i estetické hledisko.

„Prioritou jakýchkoliv úprav u nás na závodišti je bezpečnost koní, to není jen úprava překážek, my jsme upravili i přechody do oranic, aby byly pozvolnější, aby tam nebyla hrana atd.,“ popsal správce dráhy Dostihového spolku Pardubice Václav Žižka, který se podílí na samotných přípravách.

Připomeňte si v dobových snímcích historii Velké pardubické:

Nejobávanější překážkou bývá Taxisův příkop, který má od přední hrany živého plotu po konec příkopu 6,5 metrů, je to maximální rozměr překážky, kterou dovoluje dostihový řád. Výška živého plotu je dvojí, jelikož je střižen zešikma směrem nahoru, kdy přední strana měří přibližně 1,3 metrů a zadní strana se stříhá na 1,5 metru.

Organizátoři vytvořili pro diváky novou kapacitu míst k sezení, a to včetně cateringu. Každý návštěvník bude moci využít možnosti zaparkovat na uzavřené komunikaci I/37, na kterou bude možné vjíždět ve směru od Chrudimi.

Na start 133. Velké pardubické se chystá osmnáct koní

Další parkovací stání budou vytvořena v civilní části pardubického letiště, odkud se bude možné přepravit na závodiště autobusem, a to až k hlavní bráně závodiště, jak tam, tak i zpět.

Velká pardubická steeplechase je nejstarším závodem tohoto druhu v České republice. Letos oslaví 149 let od prvního startu.