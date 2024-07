„Mám rád přírodu a rád jsem na světě, to je celé,“ směje se sympatický pětačtyřicátník Jan Rozek. „Před pár lety jsem lilie viděl na jedné z výstav. A okamžitě jsem se do nich zamiloval. Až loni, kdy jsem uspořádal první výstavu lilií, jsem se od rodiny dozvěděl, že i můj praděda byl liliář. Dokonce i moje babička je pěstovala, na to si vzpomínám. Asi jsem tedy oprášil geny,“ vypráví.