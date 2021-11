Start vinaři naplánovali jako obvykle na jedenáctou hodinu dopolední. Před místní radnici dorazil svatý Martin i bohyně vína. Společnost jim tentokrát dělala čerstvě zvolená druhá nejkrásnější dívka Miss České republiky 2021 Sarah Horáková, jež pochází právě z Velkých Pavlovic.

Společně nalákali na doprovodný kulturní program v jednotlivých sklepích vinařů, ale i na večerní besedu u cimbálu. Připomněli také, že se po celou sobotu mohou lidé v Habánském sklepě Vinařství Lacina zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně. „Znám malého Pavlíka Lacinu, který se z leukémie vyléčil právě i díky vhodnému dárci. Domnívám se proto, že zapsat se do registru je to nejmenší, a udělat by to měl každý. Je to věc, která má smysl. Obavy žádné nemám, z toho, že se rozhodnete někomu pomoci, přece můžete mít jen dobrý pocit. Ten jakýkoli strach přebíjí,“ uvedla Horáková.