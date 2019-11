Ještě pětadvacet dnů potrápí řidiče omezení provozu na opravovaném mostě přes Žabovřeskou ulici. V obou směrech projedou mimoúrovňovou křižovatku Kníničská od začátku prosince. Do další fáze se práce na této části Velkého městského okruhu posunou příští rok v dubnu.

Vizualizace velkého městského okruhu v Brně - etapa Žabovřeská. Ilustrační foto. | Foto: www.pk-archika.cz

V dokončení obřího projektu však už někteří řidiči nevěří. „Stejně se ho nedožijí ani naše děti ani vnoučata. Stačí se podívat na to, kdy měl být hotový most a pořád tam hrabou a dělají. Postavili na jedné straně opěrnou zeď a na druhé už je jak dlouho co? Planina,“ kritizoval na sociální síti třeba Zdeněk Homolka.