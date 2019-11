Prestižní ocenění příjemně zaskočilo i šéfku. "Vnímáme titul kino měsíce jako ocenění našich snah pomáhat kinu vyrůst v důležitou kulturní instituci s přesahem i mimo Prostějov, což se, i díky Europa Cinemas, daří. Máme radost především proto, že úspěch kin se většinou hodnotí podle stoupající křivky návštěvnosti - a ta jako jediné kritérium neobstojí," komentuje Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka Kina Metro 70.

Zvyšující se křivka návštěvnosti byla jen jedním z důvodů.

"Byť v Metru 70 poslední tři roky každoročně poskočíme o asi deset tisíc diváků, nevnímáme to jako jediný úspěch. Z dlouhodobého hlediska je pro nás důležitější, že se kino ukotvuje v podvědomí místních jako prima místo, kam se dá jít jak na vyhraněnou artovku doplněnou o diskusi s tvůrcem, tak na předpremiéru blockbusteru s krabicí popcornu, ale i na cestovatelskou přednášku, stand up comedy, slam poetry a zanedlouho i na filmový kvíz nebo zvukařskou či animační dílnu," dodává Prágerová.

Navštěvované a různorodé

Jaká jsou kritéria hodnocení není veřejně známo. "Jak kina hodnotí Film New Europe, instituce, která si nás díky Europa Cinemas všimla, netuším. Předpokládám ale, že i zde platí to, co bylo řečeno - tedy že úspěšné kino neznamená jen kino hodně navštěvované, ale kino s různorodým programem, které kulturně nepospává a kdykoliv to jde, inspiruje se jak u starších a zkušenějších kin, tak třeba i u mladších a dravějších," zamýšlí se Barbora Kucsa Prágerová.

Základem všeho je členství v Europa Cinemas. "Stát se členem se nám podařilo až napodruhé. Splnit podmínky není tak docela jednoduché a o nic snazší není potom kritéria udržet. Jako aktivní kinařka se zapojuji do oborových projektů, účastním se diskusí, jezdím na konference a troufám si tvrdit šířím dobré jméno Metra 70 - snažím se mít přehled co se kde šustne a ty dobré věci pak přejímat k nám," prozrazuje recept ředitelka.

"A tak i kolegové z úspěšných pražských kin oceňují naši práci - nejen mou, ale třeba i našeho mladého a nadějného fotografa Adama Mráčka nebo práci "klubisty" Michala Zábranského, který fundovanými úvody doplňuje projekce filmového klubu. I participace, nápady a osobní nasazení všech dalších členů týmu nesmí zůstat opomenuty - bez nich by to nešlo," dodala ředitelka

Zisk prestižního titulu se do práce v Metru 70 nijak zásadně nepromítne, ale zavazuje.

"Fakt, že jsme v síti Europa Cinemas nás zavazuje, ano, musíme pečlivě sestavovat program tak, abychom vyhověli požadavkům jak Europa Cinemas, tak diváků, kteří evropskou a nezávislou tvorbu neupřednostňují a raději chodí na kasovní trháky. Každopádně nemusíme nijak měnit zaběhlé postupy, již dávno tuto skutečnost v programu zohledňujeme. A být kinem listopadu nás nijak nezavazuje, z toho jsme jen nevázaně nadšení!" uzavírá Barbora Kucsa Prágerová.