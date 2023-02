„Zaznamenali jsme, že se Vendryně stala mediálně známou. Kdo to tu zná, ví, že se tady jezdilo, i když byly šraňky nahoře a blikalo červené světlo,“ popisují obyvatelé asi čtyřapůltisícové obce sousedící s Třincem. Chytrý přejezd je přínosem, ale uvítali by prý raději podjezd.

Jejich názory shrnuje starosta Raimund Sikora: „Určitě by bylo lepší, kdyby se pod železničním koridorem vedoucím vesnicí vybudoval v minulosti podjezd. Snaha obce tady byla, ale marná, protože stavba by zasáhla do koryta řeky Olše. Jsme totiž relativně blízko vody.“

Sikora připomněl, že podjezd pod tratí existuje třeba v Třinci u Kauflandu a nádraží, podobně jako v Hrádku u úřadu a restaurace U Burého.

Vendryně podjezd nemá, ale zato získala novinku, jakou nemají nikde jinde v Česku. Správa železnic ve spolupráci s policisty instalovala na obou stranách přejezdu monitorovací systém se speciálním softwarem, který sleduje nonstop situaci v kolejišti.

Vendryně na Třinecku, kde je za přestupek na železničním přejezdu automaticky pokuta, 9. 2. 2023Zdroj: Deník/Radek Luksza

„Přestupky řidičů aut do tří a půl tuny odešleme k projednání na příslušnou obec s rozšířenou působností. Ty, kterých se dopustí řidiči vozidel na tři a půl tuny, vyřešíme přímo my v rovině přestupkové či trestní,“ upřesnila frýdeckomístecká policejní mluvčí Kateřina Kubzová. Sazby jsou dány zákonem: sedm bodů dolů, pokuta do pěti tisíc a až půlroční zákaz řízení.

Zkušební provoz

„Zkušební provoz trval skoro rok a ukázal, že měsíčně dochází k sedmdesáti až sto případům přestupkového jednání. U nás na odboru zpracováváme ročně kolem sedmi stovek přestupků, a pokud by se na přejezdu porušovala pravidla, jako tomu bylo dříve, museli bychom posílit agendu,“ konstatoval náměstek primátorky Třince pro dopravu a životní prostředí Ivo Kantor.

Právě z tohoto statutárního města začnou chodit pokuty za přestupky na přejezdu ve Vendryni.

„Chytrý“ systém se bude zaměřovat jen na motoristy. Tedy ne na chodce či cyklisty. „To bude starostí našich hlídek, a to nejen u železnice ve Vendryni,“ uzavřela Kateřina Kubzová.