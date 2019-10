/FOTOGALERIE/ Blíží se druhý listopad a s ním i Památka zesnulých nazývaná lidově Dušičky. I hřbitovy na Prostějovsku se v průběhu dušičkového času rozzáří podzimními barvami kvetoucích chryzantém a podvečer pak dá vyniknout plápolajícím světlům rozžehnutých svíček. Mnoho lidí právě v tomto období přichází z blízka i z daleka zavzpomínat, pomodlit se a chvíli pobýt u hrobu svých zemřelých.

Hřbitov v Prostějově před Památkou zesnulých nazývanou lidově Dušičky | Foto: Deník / Iveta Macík Šimková

Takto si připomínáme své zesnulé na většině míst Evropy. Čím dál více se však do povědomí lidí dostává anglosaský svátek, Halloween, slavený v předvečer Všech svatých, 31. října. Halloween zpopularizovaný hlavně ve Spojených státech však ztrácí svůj původní význam. Lidé tehdy věřili, že světlo svíčky, kterou vkládali do vydlabaných tuřínů či dýní, pomůže zbloudilým duším zesnulých zpět do země mrtvých. Dnes je Halloween populární právě pro své kostýmní převleky, večírky a tradiční koledování „trick or treat“.